Немецкие военные предсказали распад ЕС из-за ситуации в Каталонии

Вооруженные силы Германии представили несколько сценариев развития Евросоюза. По мнению экспертов, альянс в нынешнем виде существовать уже не может, и конфликт Испании и Каталонии стал одним из признаков возможного распада.
Позиция Евросоюза в каталонском вопросе была однозначной: диалог только с Мадридом, никакого признания автономии и уж тем более вхождения в ЕС. Другое дело, что понять правила игры Брюсселя становится все труднее самим европейцам. Почему Болгарию и Румынию в свое время приняли в ЕС, а Турцию до сих пор нет? Почему признали независимость Косово, каталонцам в этом праве отказали, однако после Брекзита Евросоюз настаивает на том, чтобы Северная Ирландия получила автономию и вошла в ЕС вместо Великобритании? Депутат эстонского парламента Игорь Грязин выступил по этому поводу в британской Daily Telegraph.
Игорь Грязин, депутат парламента Эстонии: «Они действительно убеждены, что они хорошие люди и занимаются правильным делом. С одной стороны, и с другой стороны, конечно, определенное самодовольство и самообеспечение своей собственной жизни со стороны элит. Элита в значительной степени работает сама на себя».
В Брюсселе объявляют: вы не достаточно развиты, а вы не соблюдаете нормы демократического общежития, а если вы будете выступать, то лишим вас субсидий. Так уже попробовали поступить с Грецией. Теперь на очереди Польша, отказавшаяся принять новых мигрантов и утвердившая судебную реформу без консультаций с Брюсселем. Польские эксперты считают, что страны Центральной и Восточной Европы пока не готовы к той степени интеграции, которой требует от них ЕС.
На этой неделе Вооруженные силы Германии опубликовали доклад под заголовком «Стратегический взгляд в будущее 2040». Результатом экспертного анализа стали 6 возможных сценариев развития Германии и Евросоюза. Худший из них предполагает множественные конфронтации. Международный порядок в мире рушится, системы ценностей отдаляются друг от друга, а глобализация прекращается. Согласно этому сценарию ЕС распадается, а США движется к экономическому упадку. Есть и другая версия: отдельные восточные страны ЕС замораживают евроинтеграцию, а другие примыкают к российско-китайскому блоку.
Прошли времена, когда Ангела Меркель считалась безоговорочным лидером Европы. Она снова стала канцлером Германии, но ее власть заметно ослабла. Причина этого — рост националистических настроений в Германии, который спровоцировала во многом миграционная политика Меркель.
Очевидно, что Европе необходим новый харизматичный лидер. Но пока новых гельмутов колей и франсуа миттеранов у нее нет. Нет тех, для кого единая Европа была по настоящему красивым и амбициозным проектом. В результате Евросоюз превратился в своего рода империю с огромной армией чиновников, которые защищают исключительно собственные интересы. Почти в каждой европейской стране есть своя Каталония, есть свой регион, который бы хотел отделиться. И подобный парад суверенитетов будет продолжаться.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Игорь Грязин, депутат парламента Эстонии: «Они действительно убеждены, что они хорошие люди и занимаются правильным делом. С одной стороны, и с другой стороны, конечно, определенное самодовольство и самообеспечение своей собственной жизни со стороны элит. Элита в значительной степени работает сама на себя».
В Брюсселе объявляют: вы не достаточно развиты, а вы не соблюдаете нормы демократического общежития, а если вы будете выступать, то лишим вас субсидий. Так уже попробовали поступить с Грецией. Теперь на очереди Польша, отказавшаяся принять новых мигрантов и утвердившая судебную реформу без консультаций с Брюсселем. Польские эксперты считают, что страны Центральной и Восточной Европы пока не готовы к той степени интеграции, которой требует от них ЕС.
На этой неделе Вооруженные силы Германии опубликовали доклад под заголовком «Стратегический взгляд в будущее 2040». Результатом экспертного анализа стали 6 возможных сценариев развития Германии и Евросоюза. Худший из них предполагает множественные конфронтации. Международный порядок в мире рушится, системы ценностей отдаляются друг от друга, а глобализация прекращается. Согласно этому сценарию ЕС распадается, а США движется к экономическому упадку. Есть и другая версия: отдельные восточные страны ЕС замораживают евроинтеграцию, а другие примыкают к российско-китайскому блоку.
Прошли времена, когда Ангела Меркель считалась безоговорочным лидером Европы. Она снова стала канцлером Германии, но ее власть заметно ослабла. Причина этого — рост националистических настроений в Германии, который спровоцировала во многом миграционная политика Меркель.
Очевидно, что Европе необходим новый харизматичный лидер. Но пока новых гельмутов колей и франсуа миттеранов у нее нет. Нет тех, для кого единая Европа была по настоящему красивым и амбициозным проектом. В результате Евросоюз превратился в своего рода империю с огромной армией чиновников, которые защищают исключительно собственные интересы. Почти в каждой европейской стране есть своя Каталония, есть свой регион, который бы хотел отделиться. И подобный парад суверенитетов будет продолжаться.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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