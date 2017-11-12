Мединский поделился мечтой снять фильм об обороне Козельска

Министр культуры РФ рассказал, что хотел бы снять фильм об обороне Козельска от войск хана Батыя.
История обороны города Козельска от войск монгольского хана Батыя достойна того, чтобы снять по ней фильм. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Мединский, передает ТАСС. В воскресенье Мединский приехал в Калугу, где открыл памятник князю Ивану III и прочитал лекцию о правителе.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «История героической обороны Козельска здесь же на Калужской земле — беспрецедентная, уникальная, фантастическая. Я мечтаю кино сделать об этом. Найти хорошего продюсера и сценарий».
Министр считает, что в истории монголо-татарского ига на Руси было две важнейших точки: оборона Козельска в 1238 году и стояние на реке Угре в 1480 году.
Владимир Мединский:«Мне кажется, что уже защитники Козельска доказали, что иго — это не навсегда, а Иван III поставил в этом деле точку».
Осада города Козельска войсками хана Батыя длилась 7 недель — дольше смог выстоять только Киев. Город был взят весной 1238 года только после того, как к Батыю подоспели войска двух монгольских военачальников.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «История героической обороны Козельска здесь же на Калужской земле — беспрецедентная, уникальная, фантастическая. Я мечтаю кино сделать об этом. Найти хорошего продюсера и сценарий».
Министр считает, что в истории монголо-татарского ига на Руси было две важнейших точки: оборона Козельска в 1238 году и стояние на реке Угре в 1480 году.
Владимир Мединский:«Мне кажется, что уже защитники Козельска доказали, что иго — это не навсегда, а Иван III поставил в этом деле точку».
Осада города Козельска войсками хана Батыя длилась 7 недель — дольше смог выстоять только Киев. Город был взят весной 1238 года только после того, как к Батыю подоспели войска двух монгольских военачальников.
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