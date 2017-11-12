Российские дипломаты предложили помощь россиянке, у которой финские соцслужбы отняли дочь якобы за «шлепок футболкой».
Российские дипломаты связались с россиянкой Еленой Смоленчук, живущей в Финляндии, и предложили помощь в связи с изъятием у нее 12-летней дочери. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Финляндии.
Из сообщения консульского отдела: «Мы дозвонились до нее, предложили помощь. Она сказала, что подумает».
В консульском отделе добавили, что сама Смоленчук за помощью к дипломатам не обращалась. Ребенка у женщины забрали в сентябре.
Ранее об изъятии девочки из семьи якобы за «шлепок футболкой» сообщил финский правозащитник Йохан Бекман. Смоленчук — гражданка России, но несколько лет она замужем за финном и живет в Финляндии. В ее семье две дочери, обе гражданки Финляндии. Младшая дочь остается в семье.
Сама Смоленчук сообщила, что ей крайне редко разрешают видеться с дочерью. Следующую встречу соцслужбы могут устроить на грядущей неделе.
Напомним, это уже не первый случай изъятия детей у россиян в Финляндии. В этой стране закон позволяет изымать ребенка из семьи на основании субъективного мнения соцработника. Социальная служба сначала изымает детей из семьи, а уже потом проводит разбирательство, на время которого ребенка помещают в приют или приемную семью. При этом детям запрещают общаться с родителями. Социальные службы утверждают, что это делается на благо детей. В финских ведомствах также утверждают, что изъятие детей проводится «только в экстренных случаях» и «не по национальному признаку». В аналогичную ситуацию в последние годы попадали десятки российских и финско-российских семей.
Из сообщения консульского отдела: «Мы дозвонились до нее, предложили помощь. Она сказала, что подумает».
В консульском отделе добавили, что сама Смоленчук за помощью к дипломатам не обращалась. Ребенка у женщины забрали в сентябре.
Ранее об изъятии девочки из семьи якобы за «шлепок футболкой» сообщил финский правозащитник Йохан Бекман. Смоленчук — гражданка России, но несколько лет она замужем за финном и живет в Финляндии. В ее семье две дочери, обе гражданки Финляндии. Младшая дочь остается в семье.
Сама Смоленчук сообщила, что ей крайне редко разрешают видеться с дочерью. Следующую встречу соцслужбы могут устроить на грядущей неделе.
Напомним, это уже не первый случай изъятия детей у россиян в Финляндии. В этой стране закон позволяет изымать ребенка из семьи на основании субъективного мнения соцработника. Социальная служба сначала изымает детей из семьи, а уже потом проводит разбирательство, на время которого ребенка помещают в приют или приемную семью. При этом детям запрещают общаться с родителями. Социальные службы утверждают, что это делается на благо детей. В финских ведомствах также утверждают, что изъятие детей проводится «только в экстренных случаях» и «не по национальному признаку». В аналогичную ситуацию в последние годы попадали десятки российских и финско-российских семей.
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