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Новые русские сенсации

    Госпитализированы семь пассажиров перевернувшейся в Москве маршрутки

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    • Фото: Дён Ка / vk.com
    Госпитализированы семь пассажиров перевернувшейся в Москве маршрутки

    Госпитализированы семь пассажиров перевернувшейся в Москве маршрутки

    Госпитализированы семь пассажиров перевернувшейся в Москве маршрутки
  • Фото: Дён Ка / vk.com

    • Семь пострадавших в результате ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы в столичные больницы, еще двоим помощь оказана амбулаторно.

    Семь человек, включая подростков 12 и 14 лет, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в московские больницы после ДТП в районе Черёмушки. Всего в аварии пострадали 9 человек — двум оказали помощь амбулаторно.

    Одного из пострадавших детей увезли в НИИ имени Склифосовского санитарным вертолетом Московского авиационного центра.

    Движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения с внедорожником маршрутное такси опрокинулось на бок. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель внедорожника, который мчался на красный свет.

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