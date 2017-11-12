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Новые русские сенсации

    Российские хоккеисты одолели чехов в матче Кубка Карьяла

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Российские хоккеисты одолели чехов в матче Кубка Карьяла

    Российские хоккеисты одолели чехов в матче Кубка Карьяла

    Российские хоккеисты одолели чехов в матче Кубка Карьяла
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Сборная России одержала вторую победу на стартовом этапе Еврохоккейтура.

    В матче Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии, россияне переиграли команду Чехии. Встреча закончилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

    Настоящим героем матча стал Михаил Григоренко, который оформил хет-трик. Также в составе сборной России отличились Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин. У чехов шайбы забросили Доминик Кубалик и Якуб Клепиш.

    Ранее сборная России уступила сборной Финляндии (2:3) и разгромила команду Швейцарии (6:2).

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