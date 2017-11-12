Восьмилетняя гонщица погибла в аварии на соревнованиях в Австралии

Восьмилетняя спортсменка попала в смертельную аварию на гонках в Австралии.
Спорстменка Анита Борд погибла в аварии на гонках в городе Куинана в Австралии. В субботу там прошли соревнования по дрэг-рейсингу — спринтерским гонкам по прямой трассе. К участию в гонках допускаются дети старше восьми лет. Девочке исполнилось восемь лет за три дня до соревнования.
Во время тестового заезда Борд на своем автомобиле врезалась в бетонное ограждение в конце трассы. Сразу после аварии девочку госпитализировали, но спасти ее врачи не смогли. В воскресенье девочка умерла от полученных травм, сообщает австралийский телеканал ABC.
Национальная австралийская ассоциация дрэг-рейсинга выразила соболезнования семье девочки и сообщила, что сотрудничает с полицией в расследовании происшествия. По предварительным данным, девочка погибла в результате несчастного случая. Нарушений техники безопасности на автодроме обнаружено не было.
Во время тестового заезда Борд на своем автомобиле врезалась в бетонное ограждение в конце трассы. Сразу после аварии девочку госпитализировали, но спасти ее врачи не смогли. В воскресенье девочка умерла от полученных травм, сообщает австралийский телеканал ABC.
Национальная австралийская ассоциация дрэг-рейсинга выразила соболезнования семье девочки и сообщила, что сотрудничает с полицией в расследовании происшествия. По предварительным данным, девочка погибла в результате несчастного случая. Нарушений техники безопасности на автодроме обнаружено не было.
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