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    Депутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле. Госдума, Москва, депутаты, парламенты, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле

    Депутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле

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    Депутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле

    Депутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле

    Депутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле

      В российской столице проходит необычный футбольный матч. На поле стадиона «Красная Пресня», который является одним из старейших в Москве, вышли депутаты из разных стран.

      Это мероприятие стало кульминацией VIII Международных парламентских игр. Ежегодно в них принимают участие представители Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Хорватии и других государств.

      За нашу страну традиционно выступают депутаты Госдумы. Сборную в очередной раз возглавил председатель Олимпийского комитета Александр Жуков. Три дня команды боролись за звание сильнейших в нескольких видах спорта: мини-футбол, большой и настольный теннис, бильярд, бадминтон и шахматы.

      Александр Жуков, председатель Олимпийского комитета РФ: «Конечно, это не просто спортивное соревнование. Важно, что депутаты находятся в хорошей спортивной форме, занимаются спортом, пропагандируют таким образом спорт. Но, конечно же, что это возможность для неформальных контактов с коллегами из парламентов других стран».

      В этом году игры посвятили теме экологии. Ее парламентарии обсудят за круглым столом в Госдуме РФ после завершения соревнований. В дискуссиях также примут участие студенты и бизнесмены.

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