Депутаты Госдумы и парламентарии других стран вышли в Москве на футбольное поле

В российской столице проходит необычный футбольный матч. На поле стадиона «Красная Пресня», который является одним из старейших в Москве, вышли депутаты из разных стран.

72 Госдума

депутаты

Москва

парламенты

спорт

футбол

Это мероприятие стало кульминацией VIII Международных парламентских игр. Ежегодно в них принимают участие представители Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Хорватии и других государств.



За нашу страну традиционно выступают депутаты Госдумы. Сборную в очередной раз возглавил председатель Олимпийского комитета Александр Жуков. Три дня команды боролись за звание сильнейших в нескольких видах спорта: мини-футбол, большой и настольный теннис, бильярд, бадминтон и шахматы.



Александр Жуков, председатель Олимпийского комитета РФ: «Конечно, это не просто спортивное соревнование. Важно, что депутаты находятся в хорошей спортивной форме, занимаются спортом, пропагандируют таким образом спорт. Но, конечно же, что это возможность для неформальных контактов с коллегами из парламентов других стран».



В этом году игры посвятили теме экологии. Ее парламентарии обсудят за круглым столом в Госдуме РФ после завершения соревнований. В дискуссиях также примут участие студенты и бизнесмены.