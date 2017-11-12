Кошку заподозрили в убийстве 82-летней пенсионерки

В японской префектуре Кумамото расследуют странную смерть
82-летней женщины.
Тело пенсионерки было обнаружено в ее доме. На лице пенсионерки насчитали около 20 порезов, некоторые из которых были глубокими.
При этом никаких следов того, что в дом японки в момент ее смерти кто-то входил или выходил, не нашли.
А позднее правоохранители выяснили, что порезы напоминают следы кошачьих когтей. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», полицейские уже нашли бродячую кошку со следами крови, которая может быть человеческой. Образец направлен на экспертизу.
При этом никаких следов того, что в дом японки в момент ее смерти кто-то входил или выходил, не нашли.
А позднее правоохранители выяснили, что порезы напоминают следы кошачьих когтей. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», полицейские уже нашли бродячую кошку со следами крови, которая может быть человеческой. Образец направлен на экспертизу.
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