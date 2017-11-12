Прохожие спасли женщину, провалившуюся в колодец у храма в Москве

Жительница столицы провалилась в колодец рядом с Храмом Ризоположения на Донской.
|
1624
Инцидент произошел сегодня на юге Москвы.
На помощь женщине поспешили прийти прохожие — они вытащили москвичку из колодца и передали ее медикам. В результате несчастного случая женщина получила травмы, сообщает агентство «Москва».
На помощь женщине поспешили прийти прохожие — они вытащили москвичку из колодца и передали ее медикам. В результате несчастного случая женщина получила травмы, сообщает агентство «Москва».
Комментарии