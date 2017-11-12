Следствие вели…
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Следствие вели…

    Прохожие спасли женщину, провалившуюся в колодец у храма в Москве

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    Прохожие спасли женщину, провалившуюся в колодец у храма в Москве

    Прохожие спасли женщину, провалившуюся в колодец у храма в Москве

    Жительница столицы провалилась в колодец рядом с Храмом Ризоположения на Донской.

    Инцидент произошел сегодня на юге Москвы.

    На помощь женщине поспешили прийти прохожие — они вытащили москвичку из колодца и передали ее медикам. В результате несчастного случая женщина получила травмы, сообщает агентство «Москва».

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