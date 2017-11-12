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    Американцы отправили на МКС груз с кишечной палочкой

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    Американцы отправили на МКС груз с кишечной палочкой

    Американцы отправили на МКС груз с кишечной палочкой

    Американцы отправили на МКС груз с кишечной палочкой
  • Фото: Associated Press © 2017, Janice Carr, Steve Helber

    • С американского космодрома стартовала ракета-носитель Antares, которая доставит на МКС груз с кишечной палочкой.

    С американского космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в воскресенье стартовала ракета-носитель Antares с транспортным грузовым кораблем Cygnus. Корабль должен доставить на станцию более трех тонн груза, включая одежду, продовольствие и оборудование для научных исследований, передает ТАСС.

    В составе груза на МКС летит также колония кишечной палочки (бактерия Escherichia coli). Ее отправили специалисты NASA и ученые из Стэнфордского университета, которые ведут проект по изучению бактерии. Астронавты будут наблюдать, как кишечная палочка размножается и реагирует на антибиотики в невесомости. Результаты исследования помогут разработать более эффективные лекарства, в том числе для астронавтов, иммунная система которых ослабевает во время работы на МКС, сообщает «Российская газета».

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