«Наглая мохнатая рука»: Рогозин обвинил США в недобросовестной конкуренции

По словам
вице-премьера Дмитрия Рогозина, Соединенные Штаты «выкручивают руки» потенциальным покупателям российской военной техники вместо конкуренции на рынке.
По словам Дмитрия Рогозина, США всеми способами пытается задушить потенциальных покупателей российской военной техники. Об этом он заявил в ходе выставки Dubai Airshow.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Всем известно, что они (США) не собираются с нами конкурировать, как обычно, а планируют конкурировать, выкручивая руки нашим потенциальным покупателям. Именно поэтому наше предложение должно быть лучшим и по цене, и по качеству. Только тогда оно сможет перебить наглую мохнатую руку, которая тянется и душит наших потенциальных партнеров».
На выставке Dubai Airshow в этом году Россия демонстрирует новейшие военные и гражданские самолеты Су-35С, Ил-76, Бе-200 и Sukhoi Business Jet, а также проводит показательные выступления авиации, в том числе Су-35С и группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ, сообщает «Интерфакс»
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Всем известно, что они (США) не собираются с нами конкурировать, как обычно, а планируют конкурировать, выкручивая руки нашим потенциальным покупателям. Именно поэтому наше предложение должно быть лучшим и по цене, и по качеству. Только тогда оно сможет перебить наглую мохнатую руку, которая тянется и душит наших потенциальных партнеров».
На выставке Dubai Airshow в этом году Россия демонстрирует новейшие военные и гражданские самолеты Су-35С, Ил-76, Бе-200 и Sukhoi Business Jet, а также проводит показательные выступления авиации, в том числе Су-35С и группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ, сообщает «Интерфакс»
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