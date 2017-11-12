Кевин Спейси осквернил трон британской королевы

СМИ узнали о скандальной выходке актера Кевина Спейси в Букингемском дворце. Артист, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, вздумал посидеть на троне Елизаветы II, когда посещал Букингемский дворец.
Как пишет газета The Sunday Times, инцидент произошел несколько лет назад, когда Спейси занимал пост художественного руководителя лондонского театра Old Viс и приезжал во дворец в сопровождении принца Эндрю. По данным издания, существуют фотографии, где актер изображен сидящим на тронах Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа. Сами снимки в статье не приводятся, но сказано, что такое поведение является грубым нарушением протокола.
В Букингемском дворце подтвердили, что Спейси встречался с принцем, но не уточнили, бывали ли они в резиденции. Источники, близкие к принцу Эндрю, заявили, что тот не могут вспомнить, чтобы тот вместе с актером приезжал во дворец.
О скандальной выходке Спейси в резиденции британских монархов стало известно после череды скандалов, благодаря которым актер оказался в роли обвиняемого. Уже 15 человек признались, что артист их домогался. Все началось с рассказа звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, который сообщил, что в 14-летнем возрасте его пытался соблазнить пьяный Спейси.
Сам Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, но принес ему свои извинения, и добавил, что набрался храбрости и готов признаться в том, что у него были интимные отношения с мужчинами.
Позже мексиканский актер Роберто Кавазос рассказал, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
В Букингемском дворце подтвердили, что Спейси встречался с принцем, но не уточнили, бывали ли они в резиденции. Источники, близкие к принцу Эндрю, заявили, что тот не могут вспомнить, чтобы тот вместе с актером приезжал во дворец.
О скандальной выходке Спейси в резиденции британских монархов стало известно после череды скандалов, благодаря которым актер оказался в роли обвиняемого. Уже 15 человек признались, что артист их домогался. Все началось с рассказа звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, который сообщил, что в 14-летнем возрасте его пытался соблазнить пьяный Спейси.
Сам Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, но принес ему свои извинения, и добавил, что набрался храбрости и готов признаться в том, что у него были интимные отношения с мужчинами.
Позже мексиканский актер Роберто Кавазос рассказал, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
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