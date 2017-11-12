Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра

    В Москве на неделю установится депрессивная, но теплая погода

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Москве на неделю установится депрессивная, но теплая погода

    В Москве на неделю установится депрессивная, но теплая погода

    В Москве на неделю установится депрессивная, но теплая погода
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Погода в Москве на следующей неделе будет теплая, но пасмурная и хмурая, сообщили в Гидрометцентре.

    Мало солнца, хмурое небо, низкое давление и короткий световой день. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая неделя в Москве будет теплой, но «это тепло не дает радости».

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Постоянно пасмурно, световой день постоянно уменьшается, это тоже сказывается на состоянии людей. Солнце садится рано, а если облачная погода, то совсем тоскливо. Поэтому это такой депрессивный период и для атмосферы, и для человека».

    Вильфанд отметил, что для ноября это типичная ситуация, так как третий осенний месяц считается самым хмурым в году. «Депрессивный период, поэтому ничего не сделаешь», — добавил он.
    Роман Вильфанд: «Будет плюс 2–4 градуса, а должно быть около 0. С точки зрения отклонения от нормы — положительные аномалии, а радости мало».

    В среду атмосферное давление начнет постепенно повышаться, а температура — очень медленно понижаться. Каждый день примерно на 1–2 градуса. В четверг, пятницу и субботу днем — уже от 0 до 2 градусов, ночью — до минус 4.

    Теплая погода сейчас установилась на всей европейской территории России. Особенно жарко для ноября будет в Ростовской области и в Краснодарском крае — плюс 16–17 градусов.

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru