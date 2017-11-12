В Москве на неделю установится депрессивная, но теплая погода

Погода в Москве на следующей неделе будет теплая, но пасмурная и хмурая, сообщили в Гидрометцентре.

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Мало солнца, хмурое небо, низкое давление и короткий световой день. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая неделя в Москве будет теплой, но «это тепло не дает радости».



Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Постоянно пасмурно, световой день постоянно уменьшается, это тоже сказывается на состоянии людей. Солнце садится рано, а если облачная погода, то совсем тоскливо. Поэтому это такой депрессивный период и для атмосферы, и для человека».



Вильфанд отметил, что для ноября это типичная ситуация, так как третий осенний месяц считается самым хмурым в году. «Депрессивный период, поэтому ничего не сделаешь», — добавил он.

Роман Вильфанд: «Будет плюс 2–4 градуса, а должно быть около 0. С точки зрения отклонения от нормы — положительные аномалии, а радости мало».



В среду атмосферное давление начнет постепенно повышаться, а температура — очень медленно понижаться. Каждый день примерно на 1–2 градуса. В четверг, пятницу и субботу днем — уже от 0 до 2 градусов, ночью — до минус 4.



Теплая погода сейчас установилась на всей европейской территории России. Особенно жарко для ноября будет в Ростовской области и в Краснодарском крае — плюс 16–17 градусов.