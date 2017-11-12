Российский военный погиб на рыбалке в Казахстане, еще один пропал

В Карагандинской области Казахстана обнаружено тело утонувшего россиянина. Поиски еще одного продолжаются.
Трагедия произошла неподалеку от города Приозёрск. Ранее россияне 1981 и 1985 годов рождения отправились на рыбалку на озеро Балхаш, однако обратно так и не вернулись.
После исчезновения россиян стартовала поисковая операция. В ночь на воскресенье, 12 ноября, тело одного из пропавших обнаружили местные жители. Поиски второго россиянина продолжаются.
Как отмечает РИА Новости, погибший и пропавший — военнослужащие российской войсковой части, дислоцированной в Приозёрске.
После исчезновения россиян стартовала поисковая операция. В ночь на воскресенье, 12 ноября, тело одного из пропавших обнаружили местные жители. Поиски второго россиянина продолжаются.
Как отмечает РИА Новости, погибший и пропавший — военнослужащие российской войсковой части, дислоцированной в Приозёрске.
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