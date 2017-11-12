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    Российский военный погиб на рыбалке в Казахстане, еще один пропал

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    Российский военный погиб на рыбалке в Казахстане, еще один пропал

    Российский военный погиб на рыбалке в Казахстане, еще один пропал

    В Карагандинской области Казахстана обнаружено тело утонувшего россиянина. Поиски еще одного продолжаются.

    Трагедия произошла неподалеку от города Приозёрск. Ранее россияне 1981 и 1985 годов рождения отправились на рыбалку на озеро Балхаш, однако обратно так и не вернулись.

    После исчезновения россиян стартовала поисковая операция. В ночь на воскресенье, 12 ноября, тело одного из пропавших обнаружили местные жители. Поиски второго россиянина продолжаются.

    Как отмечает РИА Новости, погибший и пропавший — военнослужащие российской войсковой части, дислоцированной в Приозёрске.

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