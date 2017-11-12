Пострадавшие в Сирии журналисты НТВ рассказали о взрыве и полученных ранах

При разминировании в сирийском
Дейр-эз-Зоре ранения получили пятеро саперов и четверо журналистов. Скорее всего, сработал установленный боевиками фугас. Всех уже доставили в военный госпиталь в Москву.
Лежат в соседних палатах — корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, группа телеканала «Звезда», саперы, переводчик. Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова посетила раненых журналистов в военном госпитале им. Вишневского в Красногорске.
Сейчас, через боль, они находят силы шутить и рассказывать о войне глазами гражданских. Пусть их и называют военными корреспондентами, но это люди, которые идут на войну без оружия.
Тимур Воронов, оператор НТВ: «Взрыв не взрыв, хлопок не хлопок — следующее, что я помню: сижу на земле, правая нога в каком-то непонятном положении и крик сзади ребят, которые были рядом с нами».
Илья Ушенин, корреспондент НТВ: «Я помню, что вспышка была рядом, мне голову обожгло, отбросило. Я увидел у себя торчащие кости, попытался, пригибаясь, отойти. Все кричат „Отходим, отходим!“. Я сажусь на колени, и первый, кто мне оказывал помощь, это был оператор „Звезды“ Дима Стардубский. Говорит: „Давай руку!“ — достает непонятно откуда взявшийся бинт, начинает мне перетягивать руку. Потому уже выяснили, что этот бинт был из игиловской больницы, просто он взял его как сувенир».
Интервью с журналистами, пострадавшими в Сирии, — в программе «Итоги недели».
Сейчас, через боль, они находят силы шутить и рассказывать о войне глазами гражданских. Пусть их и называют военными корреспондентами, но это люди, которые идут на войну без оружия.
Тимур Воронов, оператор НТВ: «Взрыв не взрыв, хлопок не хлопок — следующее, что я помню: сижу на земле, правая нога в каком-то непонятном положении и крик сзади ребят, которые были рядом с нами».
Илья Ушенин, корреспондент НТВ: «Я помню, что вспышка была рядом, мне голову обожгло, отбросило. Я увидел у себя торчащие кости, попытался, пригибаясь, отойти. Все кричат „Отходим, отходим!“. Я сажусь на колени, и первый, кто мне оказывал помощь, это был оператор „Звезды“ Дима Стардубский. Говорит: „Давай руку!“ — достает непонятно откуда взявшийся бинт, начинает мне перетягивать руку. Потому уже выяснили, что этот бинт был из игиловской больницы, просто он взял его как сувенир».
Интервью с журналистами, пострадавшими в Сирии, — в программе «Итоги недели».
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