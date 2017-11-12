Билл Гейтс купил участок земли в США для строительства «умного города»

Одна из компаний основателя Microsoft приобрела участок земли в штате Аризона, чтобы построить там город будущего.
Одна из инвестиционных компаний миллиардера Билла Гейтса приобрела участок земли в пустыне в американском штате Аризона, чтобы построить там город технологий. Проект носит рабочее название Бельмонт и находится на западе от столицы штата Финикса, недалеко от трассы, ведущей в Лас-Вегас. Строительством займется компания Belmont Partners, сообщает KGW.com.
Пресс-служба компании Belmont Partners: «Бельмонт создаст устремленное в будущее сообщество с коммуникациями и инфраструктурой, которые используют передовые технологии, разработанные вокруг высокоскоростных цифровых сетей, центров обработки данных, новых технологий производства и моделей дистрибуции, автономного транспорта и автономных логистических хабов».
Территория города займет около 10 тысяч гектаров, что в 25 раз меньше Москвы. В городе будут офисы, торговые площадки, школы и около 80 тысяч жилых домов и квартир. Дата начала строительства пока неизвестна.
Пресс-служба компании Belmont Partners: «Бельмонт создаст устремленное в будущее сообщество с коммуникациями и инфраструктурой, которые используют передовые технологии, разработанные вокруг высокоскоростных цифровых сетей, центров обработки данных, новых технологий производства и моделей дистрибуции, автономного транспорта и автономных логистических хабов».
Территория города займет около 10 тысяч гектаров, что в 25 раз меньше Москвы. В городе будут офисы, торговые площадки, школы и около 80 тысяч жилых домов и квартир. Дата начала строительства пока неизвестна.
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