Жильцы рухнувшего в Ижевске дома получат новые квартиры и мораторий на долги

Жильцы многоэтажного дома, который частично обрушился в результате взрыва, оперативно получат новое жилье, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
А тем, кому на время экспертизы негде жить, арендуют жилье. По словам руководителя региона, сегодня уже несколько семей заехали в съемные квартиры.
Александр Бречалов, глава Удмуртии: «Главный вопрос с жильем будет решен, утраченное на пятом подъезде будет заменено на новые. А жильцам других подъездов на время, пока идет экспертиза с конструкцией дома, арендуем жилье».
Также жильцам обрушившегося дома предоставят помещение для хранения своих вещей.
Кроме того, Бречалов отметил, что в разрушенном взрывом доме три подъезда из шести могут быть непригодны для проживания. Для оценки безопасности дома власти Удмуртии привлекут экспертов. Ожидается, что проверка займет около месяца.
Глава Удмуртии также сообщил, что власти рассмотрят возможность ввода моратория на взыскание долгов с жильцов разрушенного дома. При этом Бречалов отметил, что речи о прощении долгов не идет, передает ТАСС.
Александр Бречалов, глава Удмуртии: «Речь не идет о прощении долгов, но в этой ситуации, когда точно у граждан возникают дополнительные расходы, начиная от мобильной связи и заканчивая едой, вещами, в какой-то период мораторий по платежам (надо ввести), чтобы разобраться в ситуации».
В свою очередь председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал, что каждый из 550 жильцов дома получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей, получившим тяжелые травмы — по 400 тысяч рублей, а легкие — по 200 тысяч.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей.
После взрыва был задержан Александр Копытов, который вместе с матерью жил в квартире, где был эпицентр взрыва. Он частично признал свою вину и рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ. Копытова арестовали, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
Александр Бречалов, глава Удмуртии: «Главный вопрос с жильем будет решен, утраченное на пятом подъезде будет заменено на новые. А жильцам других подъездов на время, пока идет экспертиза с конструкцией дома, арендуем жилье».
Также жильцам обрушившегося дома предоставят помещение для хранения своих вещей.
Кроме того, Бречалов отметил, что в разрушенном взрывом доме три подъезда из шести могут быть непригодны для проживания. Для оценки безопасности дома власти Удмуртии привлекут экспертов. Ожидается, что проверка займет около месяца.
Глава Удмуртии также сообщил, что власти рассмотрят возможность ввода моратория на взыскание долгов с жильцов разрушенного дома. При этом Бречалов отметил, что речи о прощении долгов не идет, передает ТАСС.
Александр Бречалов, глава Удмуртии: «Речь не идет о прощении долгов, но в этой ситуации, когда точно у граждан возникают дополнительные расходы, начиная от мобильной связи и заканчивая едой, вещами, в какой-то период мораторий по платежам (надо ввести), чтобы разобраться в ситуации».
В свою очередь председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал, что каждый из 550 жильцов дома получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей, получившим тяжелые травмы — по 400 тысяч рублей, а легкие — по 200 тысяч.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей.
После взрыва был задержан Александр Копытов, который вместе с матерью жил в квартире, где был эпицентр взрыва. Он частично признал свою вину и рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ. Копытова арестовали, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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