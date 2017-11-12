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У нас выигрывают!

    Пранкеры вывели в прямой эфир BBC стоны из порнофильма

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    • Фото: Discoboy / youtube.com
    Пранкеры вывели в прямой эфир BBC стоны из порнофильма

    Пранкеры вывели в прямой эфир BBC стоны из порнофильма

    Пранкеры вывели в прямой эфир BBC стоны из порнофильма
  • Фото: Discoboy / youtube.com

    • Шутники подкараулили журналистку BBC, которая вышла в прямой эфир из Вестминстера, и включили запись громких женских стонов.

    В Лондоне пранкеры пытались сорвать прямой эфир BBC во время включения корреспондента Эммы Варди из Вестминстера. Хулиганы увидели съемочную группу телеканала, остановились неподалеку на автомобиле и включили на всю громкость запись женских стонов из порнофильма.

    Варди в это время рассказывала о Brexit и продемонстрировала поистине британское спокойствие: поморщившись на мгновение, она закончила репортаж. Ведущие в студии телеканала тоже никак не прокомментировали розыгрыш.

    Однако позже в BBC все-таки сообщили, что неприличные звуки в эфире — дело рук группы пранкеров.



    Забавный случай в прямом эфире BBC однажды произошел и с экспертом по Южной Корее Робертом Келли, который комментировал импичмент президента Пак Кын Хе. В комнату, где сидел Келли, зашли его маленькие дети, а следом ворвалась супруга. Пытаясь спасти ситуацию, женщина создала еще большую неловкость: согнувшись в три погибели, она увела малышей. А потом, уже ползая на коленках, закрыла дверь.

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