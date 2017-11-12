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    Мединский открыл в Калуге памятник князю Ивану III

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    • Фото: Анастасия Субботина / vk.com
    Мединский открыл в Калуге памятник князю Ивану III

    Мединский открыл в Калуге памятник князю Ивану III

    Мединский открыл в Калуге памятник князю Ивану III
  • Фото: Анастасия Субботина / vk.com

    • Министр культуры РФ торжественно открыл в Калуге памятник великому князю Ивану III, созданный на народные пожертвования.

    Министр культуры Владимир Мединский в воскресенье в Калуге торжественно открыл памятник великому князю Ивану III. Памятник был создан на народные пожертвования и установлен на площади Старый Торг.

    Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Сегодня радостный день, потому что сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны».




    Глава Минкульта отметил, что Иван III объединил русские земли и создал первое государство, наследницей которого является современная Россия. Князь провел ряд реформ управления и издал первый судебник.

    Владимир Мединский: «Когда мы говорим о России, преодолевшей Смуту, России, победившей Наполеона, о России, победившей во Второй мировой войне, мы говорим о России, созданной по принципам управления, которые были заложены Иваном III».

    Министр добавил, что монумент был установлен именно в Калуге в честь стояния на реке Угре в 1480 году, которое положило конец власти Большой Орды на Руси.
    Идея памятника принадлежит режиссеру Андрею Кончаловскому, который также возглавляет творческий совет Российского военно-исторического общества. Сам бронзовый памятник изготовил скульптор Андрей Коробцов. На изготовление памятника, постамента и на благоустройство территории вокруг было потрачено 44 млн рублей, передает РИА Новости.

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