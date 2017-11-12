Мужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере

Сотрудники транспортной полиции Сочи выясняют причины чрезвычайного происшествия на железнодорожном вокзале «Адлер».
|
937
Неизвестный мужчина пытался устроить акт самосожжения на железнодорожном вокзале в Адлере. Он облился бензином, но был вовремя остановлен стражами правопорядка, сообщают в транспортной полиции Сочи.
Личность задержанного и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Интерфакс».
Личность задержанного и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Интерфакс».
Комментарии