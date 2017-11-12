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    Мужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере. Сочи, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере

    Мужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере

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    • Фото: sochi_official / vk.com
    Мужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере

    Мужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере

    Мужчина пытался сжечь себя на вокзале в Адлере
    • Фото: sochi_official / vk.com

      • Сотрудники транспортной полиции Сочи выясняют причины чрезвычайного происшествия на железнодорожном вокзале «Адлер».

      Неизвестный мужчина пытался устроить акт самосожжения на железнодорожном вокзале в Адлере. Он облился бензином, но был вовремя остановлен стражами правопорядка, сообщают в транспортной полиции Сочи.

      Личность задержанного и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Интерфакс».

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