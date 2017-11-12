Марокканские фанаты устроили погром в Брюсселе после выхода сборной на ЧМ-2018

Фанаты сборной Марокко по футболу, отмечавшие победу над командой
Кот-д’Ивуара, устроили беспорядки в Брюсселе.
После завершения матча около 300 человек отправились в центр бельгийской столицы, где стали громить инсталляции, установленные к ежегодной программе «Зимние радости», бить витрины и жечь автомобили.
Для того, чтобы разогнать хулиганов, полиции пришлось применить водометы. Как отмечает RT, во время беспорядков пострадали 22 полицейских и прохожий.
Накануне в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 переиграла команду Кот-д’ Ивуара и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Также в финальную часть ЧМ-2018 смогла пробиться команда Туниса, которая сыграла вничью с Ливией (0:0).
Для того, чтобы разогнать хулиганов, полиции пришлось применить водометы. Как отмечает RT, во время беспорядков пострадали 22 полицейских и прохожий.
Feestelijke bedoening op De Beurs … Marokko kwalificeert zich voor het WK 👍🏻 … En dan een paar idioten die het voor iedereen verpesten door spullen richting politie te gooien 👎🏻 pic.twitter.com/rLrX6MjhBX— Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) 11 ноября 2017 г.
For the record. Ik sta aan de politieke correcte kant. 😌 pic.twitter.com/JJPgi4rTzQ— Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) 11 ноября 2017 г.
Накануне в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 переиграла команду Кот-д’ Ивуара и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Также в финальную часть ЧМ-2018 смогла пробиться команда Туниса, которая сыграла вничью с Ливией (0:0).
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