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    Марокканские фанаты устроили погром в Брюсселе после выхода сборной на ЧМ-2018

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    Марокканские фанаты устроили погром в Брюсселе после выхода сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Марокканские фанаты устроили погром в Брюсселе после выхода сборной на ЧМ-2018

    Марокканские фанаты устроили погром в Брюсселе после выхода сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Mosa'ab Elshamy

    • Фанаты сборной Марокко по футболу, отмечавшие победу над командой Кот-д’Ивуара, устроили беспорядки в Брюсселе.

    После завершения матча около 300 человек отправились в центр бельгийской столицы, где стали громить инсталляции, установленные к ежегодной программе «Зимние радости», бить витрины и жечь автомобили.

    Для того, чтобы разогнать хулиганов, полиции пришлось применить водометы. Как отмечает RT, во время беспорядков пострадали 22 полицейских и прохожий.





    Накануне в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 переиграла команду Кот-д’ Ивуара и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Также в финальную часть ЧМ-2018 смогла пробиться команда Туниса, которая сыграла вничью с Ливией (0:0).

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