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    На Камчатке женщина с детьми выпрыгнула из горящей квартиры

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    • Фото: itsmylife2002 / vk.com
    На Камчатке женщина с детьми выпрыгнула из горящей квартиры

    На Камчатке женщина с детьми выпрыгнула из горящей квартиры

    На Камчатке женщина с детьми выпрыгнула из горящей квартиры
  • Фото: itsmylife2002 / vk.com

    • При пожаре в городе Анадырь пострадали семь человек.

    Пожар произошел сегодня утром в одной из квартир жилого дома. В результате женщина и двое ее детей трех и 12 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще четверо жильцов соседних квартир отравились угарным газом и сейчас получают необходимую медпомощь.

    На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы ЧП, сообщили в управлении СК по Чукотскому автономному округу.

    Как отмечает ТАСС, женщина и ее дети получили серьезные травмы, выпрыгнув из окна горящей квартиры. Отец детей не пострадал, ему оказывается психологическая помощь.

    Между тем в соцсетях появились сообщения о том, что в окно дома кинули бутылку с зажигательной смесью. Однако в МЧС эту информацию опровергли.

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