На Камчатке женщина с детьми выпрыгнула из горящей квартиры

При пожаре в городе Анадырь пострадали семь человек.
Пожар произошел сегодня утром в одной из квартир жилого дома. В результате женщина и двое ее детей трех и 12 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще четверо жильцов соседних квартир отравились угарным газом и сейчас получают необходимую медпомощь.
На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы ЧП, сообщили в управлении СК по Чукотскому автономному округу.
Как отмечает ТАСС, женщина и ее дети получили серьезные травмы, выпрыгнув из окна горящей квартиры. Отец детей не пострадал, ему оказывается психологическая помощь.
Между тем в соцсетях появились сообщения о том, что в окно дома кинули бутылку с зажигательной смесью. Однако в МЧС эту информацию опровергли.
На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы ЧП, сообщили в управлении СК по Чукотскому автономному округу.
Как отмечает ТАСС, женщина и ее дети получили серьезные травмы, выпрыгнув из окна горящей квартиры. Отец детей не пострадал, ему оказывается психологическая помощь.
Между тем в соцсетях появились сообщения о том, что в окно дома кинули бутылку с зажигательной смесью. Однако в МЧС эту информацию опровергли.
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