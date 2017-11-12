Юпитер и Венера устроят шоу в предрассветном небе 13 ноября

Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса 13 ноября рано утром.

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Роскосмос

Наблюдать за интересным астрономическим явлением можно было уже сегодня рано утром. Газовый гигант Юпитер появился на небе около 6:45 в воскресенье, сообщили в Роскосмосе.



Из сообщения Роскосмоса: «После соединения с Солнцем (26 октября) самая большая планета Солнечной системы Юпитер постепенно выходит на утреннее небо. Уже с 12 ноября его можно наблюдать на юго-восточном горизонте как яркое светило, которое восходит сразу следом за красавицей Венерой, составляя ей прекрасную пару».



Само небесное шоу состоится рано утром в понедельник: две планеты Солнечной системы сблизятся на расстояние в 0,3 градуса. Отмечается, что рассмотреть Юпитер и Венеру в предрассветном небе можно будет только при безоблачной погоде.



Роскосмос публикует «расписание» небесного представления, которое будет продолжаться почти неделю.





