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    На грузовом корабле в Японии нашли мертвого россиянина

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    На грузовом корабле в Японии нашли мертвого россиянина

    На грузовом корабле в Японии нашли мертвого россиянина

    Японские полицейские выясняют обстоятельства гибели 37-летнего моряка из России.

    Тело россиянина было обнаружено на грузовом корабле под флагом Того, который утром 10 ноября прибыл в порт Имидзу из Владивостока.

    По предварительным данным, мертвого россиянина в каюте нашел другой моряк. 37-летний Вадим Ракитин неподвижно лежал на кровати, на его лице были следы крови. Мужчина скончался в ночь на воскресенье, 12 ноября.

    Как сообщает РИА Новости, грузовое судно перевозило партию подержанных автомобилей. В понедельник, 13 ноября, судно должно покинуть японский порт.

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