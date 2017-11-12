На грузовом корабле в Японии нашли мертвого россиянина

Японские полицейские выясняют обстоятельства гибели
37-летнего моряка из России.
Тело россиянина было обнаружено на грузовом корабле под флагом Того, который утром 10 ноября прибыл в порт Имидзу из Владивостока.
По предварительным данным, мертвого россиянина в каюте нашел другой моряк. 37-летний Вадим Ракитин неподвижно лежал на кровати, на его лице были следы крови. Мужчина скончался в ночь на воскресенье, 12 ноября.
Как сообщает РИА Новости, грузовое судно перевозило партию подержанных автомобилей. В понедельник, 13 ноября, судно должно покинуть японский порт.
По предварительным данным, мертвого россиянина в каюте нашел другой моряк. 37-летний Вадим Ракитин неподвижно лежал на кровати, на его лице были следы крови. Мужчина скончался в ночь на воскресенье, 12 ноября.
Как сообщает РИА Новости, грузовое судно перевозило партию подержанных автомобилей. В понедельник, 13 ноября, судно должно покинуть японский порт.
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