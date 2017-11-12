«Зашквар полный»: на свадьбу к Звереву-младшему пришел только один гость

Сын Сергея Зверева женился во второй раз через месяц после развода. А папа на свадьбу опять не пришел.
На ступеньках загса в Коломне Зверев-младший с будущей женой Юлией Боканковой. Одним выстрелом сын короля гламура решил убить сразу двух зайцев: поставил штамп о разводе и подал заявление на заключение брака. Избраннице сына Зверева — 30, она на шесть лет старше своего жениха. Но разница в возрасте ее не смущает, в подвенечном платье на свадебной фотосессии она выглядит по настоящему счастливой.
Со своей второй женой Зверев-младший познакомился в отеле под Коломной, где трудился разнорабочим, а Юля была менеджером. О своих чувствах влюбленные впервые рассказали в программе «Звезды сошлись».
Вторая свадьба Зверева-младшего, впрочем, как и первая, прошла без лишнего шума. «Горько» на банкете кричал один-единственный гость — Рустам Солнцев.
Рустам Солнцев: «Конечно, это не свадьба, какое-то подобие. Видно, что ребята уже на бюджете, на жестком бюджете. Сережка заказал — сейчас цитирую — „оливьешку“. Съели свою „оливьешечку“, выпили шампанского за 120 рублей за бутылочку, оптом, и разошлись. Вы можете вообще себе представить, когда у тебя на свадьбе из гостей — Рустам Солнцев. Это же зашквар полный!»
Король гламура на свадьбе не появился и своего отцовского благословения на брак не дал. У Зверева-старшего натянутые отношения с сыном с тех пор, как он в первый раз женился. А ведь о новом романе сына он знал с самого начала и даже радовался, что горе-отпрыск попал в руки девушки с опытом.
В момент знакомства с Юлией сын стилиста был женат на другой — официантке Маше, дочери доярки. Пытаясь помешать неравному союзу, папа Зверев бил во все колокола.
Сергей Зверев, стилист: «Дали такую информацию, что как вы могли разрешить девушке жениться на вашем сыне, если она проститутка. Я говорю: „Как проститутка?!“»
Скоро Зверев-младший убедился: папа предупреждал не зря. За любовными похождениями Маши следила вся Коломна. Измены жены и стали причиной развода, убеждены соседи.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Со своей второй женой Зверев-младший познакомился в отеле под Коломной, где трудился разнорабочим, а Юля была менеджером. О своих чувствах влюбленные впервые рассказали в программе «Звезды сошлись».
Вторая свадьба Зверева-младшего, впрочем, как и первая, прошла без лишнего шума. «Горько» на банкете кричал один-единственный гость — Рустам Солнцев.
Рустам Солнцев: «Конечно, это не свадьба, какое-то подобие. Видно, что ребята уже на бюджете, на жестком бюджете. Сережка заказал — сейчас цитирую — „оливьешку“. Съели свою „оливьешечку“, выпили шампанского за 120 рублей за бутылочку, оптом, и разошлись. Вы можете вообще себе представить, когда у тебя на свадьбе из гостей — Рустам Солнцев. Это же зашквар полный!»
Король гламура на свадьбе не появился и своего отцовского благословения на брак не дал. У Зверева-старшего натянутые отношения с сыном с тех пор, как он в первый раз женился. А ведь о новом романе сына он знал с самого начала и даже радовался, что горе-отпрыск попал в руки девушки с опытом.
В момент знакомства с Юлией сын стилиста был женат на другой — официантке Маше, дочери доярки. Пытаясь помешать неравному союзу, папа Зверев бил во все колокола.
Сергей Зверев, стилист: «Дали такую информацию, что как вы могли разрешить девушке жениться на вашем сыне, если она проститутка. Я говорю: „Как проститутка?!“»
Скоро Зверев-младший убедился: папа предупреждал не зря. За любовными похождениями Маши следила вся Коломна. Измены жены и стали причиной развода, убеждены соседи.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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