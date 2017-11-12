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    Слова Турчинова о «перекраске» войск в Совфеде назвали «чушью» и «перлами»

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    Слова Турчинова о «перекраске» войск в Совфеде назвали «чушью» и «перлами»

    Слова Турчинова о «перекраске» войск в Совфеде назвали «чушью» и «перлами»

    В верхней палате российского парламента прокомментировали заявления Киева о готовящейся «перекраске» войск РФ. Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия якобы стягивает к границам Украины войска, чтобы «перекрасить» их под миротворцев ООН, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает выдумками.

    По словам Клинцевича, эта чушь не вяжется с серьезной должностью, которую занимает Турчинов.

    Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Это выдумки. Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью».

    Сенатор Клинцевич посоветовал Турчинову вместо подобных «перлов» заняться стоящими перед Украиной реальными проблемами нацбезопасности, которых много.

    О том, что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, чтобы собирается «перекрасить» под «голубые каски» ООН, Александр Турчинов рассказал украинским СМИ и понадеялся, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит Москве «реализовать свои планы», ведь «любое сотрудничество с Москвой будет расцениваться как государственная измена».

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    Законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный на рассмотрение в президентом Петром Порошенко, уже прошел первое чтение. В пятницу секретарь СНБО сообщил, что украинцам, которых уличат в «сотрудничестве с Россией», будет грозить расстрел.

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