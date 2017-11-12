Дана Борисова обвинила мать в ограблении своей квартиры

Дана Борисова заявляет, что ее обчистила до нитки родная мать. Что ответит Екатерина Борисова на обвинения дочери?
Телеведущая встречает съемочную группу НТВ в гостиничном номере. В Москву из Таиланда, где она еще проходит лечение от наркозависимости, Борисова приехала на несколько дней по делам. Мягкая двуспальная кровать, туалетный столик, удобные кресла — Борисова живет в уютном номере. Но это не родной дом, где и стены помогают. Телеведущая рассказывает: в ее двухкомнатной квартире в элитном жилом комплексе на правах хозяйки обосновалась мать — Екатерина Борисова. Она-то и не пускала родную дочь на порог.
Дана Борисова: «Пока во время всех моих визитов в Москву я жила в гостинице. И не то, что бы я не готова, я психологически может быть и готова, но у меня не было ключей от квартиры, потому что у меня их забрала моя мама, поменяла замки и не пускала меня».
Борисова с боем выбивала ключи, чтобы попасть в собственный дом. И уже на пороге обнаружила: ее квартира чиста как стеклышко. А в элитные апартаменты вот-вот въедут жильцы, которым мать телеведущей сдала жилплощадь.
Дана Борисова: «Да, она уже привела людей, хотела сдавать квартиру и на эти деньги как-то там существовать. Предполагаю, что она уехала в Крым, в мою квартиру, которую я же приобрела за 50 тысяч — двухэтажную с видом на море, в которой она чудесно проводит время».
Дана Борисова предъявляет доказательство ограбления — фото с камеры наблюдения в подъезде: ее мать покидает квартиру с полными сумками.
Дана Борисова: «Много чего интересного она вынесла из моей квартиры… В мое отсутствие, мама распродала многие мои вещи. Мама у меня за спиной продала мою машину за полмиллиона рублей».
А мать Борисовой уверяет: все сделки она совершала только с согласия дочери. Если Дана забыла, то есть свидетели — адвокат, который ведет дела.
Подробнее — в программе «Ты не поверишь!».
Дана Борисова: «Пока во время всех моих визитов в Москву я жила в гостинице. И не то, что бы я не готова, я психологически может быть и готова, но у меня не было ключей от квартиры, потому что у меня их забрала моя мама, поменяла замки и не пускала меня».
Борисова с боем выбивала ключи, чтобы попасть в собственный дом. И уже на пороге обнаружила: ее квартира чиста как стеклышко. А в элитные апартаменты вот-вот въедут жильцы, которым мать телеведущей сдала жилплощадь.
Дана Борисова: «Да, она уже привела людей, хотела сдавать квартиру и на эти деньги как-то там существовать. Предполагаю, что она уехала в Крым, в мою квартиру, которую я же приобрела за 50 тысяч — двухэтажную с видом на море, в которой она чудесно проводит время».
Дана Борисова предъявляет доказательство ограбления — фото с камеры наблюдения в подъезде: ее мать покидает квартиру с полными сумками.
Дана Борисова: «Много чего интересного она вынесла из моей квартиры… В мое отсутствие, мама распродала многие мои вещи. Мама у меня за спиной продала мою машину за полмиллиона рублей».
А мать Борисовой уверяет: все сделки она совершала только с согласия дочери. Если Дана забыла, то есть свидетели — адвокат, который ведет дела.
Подробнее — в программе «Ты не поверишь!».
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