Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о попытках подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном
По мнению сенатора Алексея Пушкова, Дональд Трамп затроллил Ким Чен Ына, заявив, что надеется на дружбу с ним. Это невозможно, написал политик в своем Twitter.
Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ: «„Я ведь так стараюсь подружиться с ним!“ Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба».
Сегодня в Twitter главы Соединенных Штатов появилась запись, в которой Дональд Трамп делает вид, что обижается на Ким Чен Ына за то, что тот назвал его «старым». Трамп отмечает, что никогда бы не позволил себе назвать коллегу «маленьким и толстым», и предположил, что когда-нибудь они все-таки подружатся.
Главы обеих стран неоднократно высказывались друг о друге нелестно. Трамп, выступая с трибуны ООН и грозя стереть с лица земли КНДР, назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». В ответ на это Ким Чен Ын назвал слова Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента — «старым маразматиком», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».
Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ: «„Я ведь так стараюсь подружиться с ним!“ Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба».
Сегодня в Twitter главы Соединенных Штатов появилась запись, в которой Дональд Трамп делает вид, что обижается на Ким Чен Ына за то, что тот назвал его «старым». Трамп отмечает, что никогда бы не позволил себе назвать коллегу «маленьким и толстым», и предположил, что когда-нибудь они все-таки подружатся.
Why would Kim Jong-un insult me by calling me «old, when I would NEVER call him „short and fat?“» Oh well, I try so hard to be his friend — and maybe someday that will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.
Главы обеих стран неоднократно высказывались друг о друге нелестно. Трамп, выступая с трибуны ООН и грозя стереть с лица земли КНДР, назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». В ответ на это Ким Чен Ын назвал слова Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента — «старым маразматиком», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».
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