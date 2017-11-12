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    Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом». США, Северная Корея, Трамп Дональд, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом»

    Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом»

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    Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом»

    Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом»

    Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном «чистым троллингом»
    • Фото: Associated Press © 2017, Andrew Harnik

      • Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о попытках подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

      По мнению сенатора Алексея Пушкова, Дональд Трамп затроллил Ким Чен Ына, заявив, что надеется на дружбу с ним. Это невозможно, написал политик в своем Twitter.

      Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ: «„Я ведь так стараюсь подружиться с ним!“ Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба».

      Сегодня в Twitter главы Соединенных Штатов появилась запись, в которой Дональд Трамп делает вид, что обижается на Ким Чен Ына за то, что тот назвал его «старым». Трамп отмечает, что никогда бы не позволил себе назвать коллегу «маленьким и толстым», и предположил, что когда-нибудь они все-таки подружатся.




      Главы обеих стран неоднократно высказывались друг о друге нелестно. Трамп, выступая с трибуны ООН и грозя стереть с лица земли КНДР, назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». В ответ на это Ким Чен Ын назвал слова Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента — «старым маразматиком», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».

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