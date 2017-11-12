Чудо техники
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Чудо техники

    В МИД Польши призвали Украину «расплатиться за преступления прошлого»

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    В МИД Польши призвали Украину «расплатиться за преступления прошлого»

    В МИД Польши призвали Украину «расплатиться за преступления прошлого»

    Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий раскритиковал украинские власти за решения, которые не способствуют развитию исторического диалога.

    Замминистра осудил «бездумную реабилитацию» Украинской повстанческой армии (УПА) и назвал «шокирующим» решение Киева запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

    Кроме того, Цихоцкий заявил, что Украина «еще не расплатилась за Катынское преступление». Как уточняет РИА Новости, скорее всего, замминистра оговорился и на самом деле хотел сказать не о расстреле польских офицеров НКВД, а о Волынской резне.

    При этом замглавы МИД подчеркнул, что Польша продолжает относиться Украине как к союзнику, тогда как Киев проявляет недружелюбный настрой.

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    Напомним, отношения между Варшавой и Киевом серьезно обострились на фоне дискуссий о Волынской резне. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. А глава польского МИД Витольд Ващиковский
    предупредил, что Украину могут ждать реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами.

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