На Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч

В Екатеринбурге футболисты сыграли товарищеский матч с хоккеистами. Видимо, чтобы уравнять шансы, спортсмены вышли на лед в валенках.

5 благотворительность

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Шуточную игру затеяли в благотворительных целях, но забава быстро переросла в напряженное противостояние, голы полетели один за другим.



В середине матча на площадке даже завязалась драка, спортсмены сняли шлемы и начали толкаться в лучших традициях НХЛ. Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу хоккеистов. Вырученные средства пойдут на поддержку воспитанников школы-интерната.