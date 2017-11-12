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Чудо техники
    На Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч. Екатеринбург, благотворительность, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч

    На Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч

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    На Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч

    На Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч

    На Урале футболисты с хоккеистами в валенках сыграли товарищеский матч

      В Екатеринбурге футболисты сыграли товарищеский матч с хоккеистами. Видимо, чтобы уравнять шансы, спортсмены вышли на лед в валенках.

      Шуточную игру затеяли в благотворительных целях, но забава быстро переросла в напряженное противостояние, голы полетели один за другим.

      В середине матча на площадке даже завязалась драка, спортсмены сняли шлемы и начали толкаться в лучших традициях НХЛ. Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу хоккеистов. Вырученные средства пойдут на поддержку воспитанников школы-интерната.

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