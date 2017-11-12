Пушков: Трамп «сохраняет трезвость среди всеобщей истерики»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп, заявивший о потенциале для «очень хороших отношений» с Россией, верен себе.
Как написал Пушков в своем Twitter, американский лидер «сохраняет трезвость среди всеобщей истерики».
На пресс-конференции во Вьетнаме глава Белого дома заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна всему миру. По его словам, Вашингтону и Москве нужно вместе работать над решением мировых проблем. Репортеры в очередной раз спросили Трампа о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Американский лидер ответил, что у него нет оснований не доверять словам Владимира Путина, несмотря на все слухи и даже расследование, которое идет в его собственной стране.
Дональд Трамп, президент США: «Я доверяю нашим спецслужбам. Но в то же время я считаю очень важным налаживать отношения с Россией, с Китаем, с Вьетнамом, с другими странами, потому что у нас много вопросов, которые необходимо решить. И конкретно Россия и Китай могут помочь нам разрешить ситуацию с Северной Кореей, одной из наших серьезнейших проблем. И я не собираюсь стоять здесь и спорить с кем бы то ни было у всех на глазах. Я верю, что президент Путин действительно знает, что российского вмешательства в наши выборы не было».
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились накануне на полях саммита АТЭС. Президент США положительно отозвался о беседе и подчеркнул, что у Америки и России есть прогресс. В своем Twitter Трамп также с недоумением поинтересовался: «Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это неплохо».
После саммита настрой у американского лидера был явно позитивный. Он даже заявил, что надеется когда-нибудь подружиться с Ким Чен Ыном. В Twitter он признался, что не понимает, почему лидер КНДР хочет его оскорбить, называя «старым», в то время как сам он ни разу не называл Ким Чем Ына «маленьким и толстым».
Трамп верен себе — заявляет о потенциале для «очень, очень, очень хороших отношений с Россией». Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 ноября 2017 г.
На пресс-конференции во Вьетнаме глава Белого дома заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна всему миру. По его словам, Вашингтону и Москве нужно вместе работать над решением мировых проблем. Репортеры в очередной раз спросили Трампа о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Американский лидер ответил, что у него нет оснований не доверять словам Владимира Путина, несмотря на все слухи и даже расследование, которое идет в его собственной стране.
Дональд Трамп, президент США: «Я доверяю нашим спецслужбам. Но в то же время я считаю очень важным налаживать отношения с Россией, с Китаем, с Вьетнамом, с другими странами, потому что у нас много вопросов, которые необходимо решить. И конкретно Россия и Китай могут помочь нам разрешить ситуацию с Северной Кореей, одной из наших серьезнейших проблем. И я не собираюсь стоять здесь и спорить с кем бы то ни было у всех на глазах. Я верю, что президент Путин действительно знает, что российского вмешательства в наши выборы не было».
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились накануне на полях саммита АТЭС. Президент США положительно отозвался о беседе и подчеркнул, что у Америки и России есть прогресс. В своем Twitter Трамп также с недоумением поинтересовался: «Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это неплохо».
После саммита настрой у американского лидера был явно позитивный. Он даже заявил, что надеется когда-нибудь подружиться с Ким Чен Ыном. В Twitter он признался, что не понимает, почему лидер КНДР хочет его оскорбить, называя «старым», в то время как сам он ни разу не называл Ким Чем Ына «маленьким и толстым».
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