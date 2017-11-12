Чудо техники
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Чудо техники

    Россия и Индия подпишут контракт на поставку вертолетов Ка-226 и Ми-171

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    • Фото: russianhelicopters.aero
    Россия и Индия подпишут контракт на поставку вертолетов <nobr>Ка-226</nobr> и <nobr>Ми-171</nobr>

    Россия и Индия подпишут контракт на поставку вертолетов Ка-226 и Ми-171

    Россия и Индия подпишут контракт на поставку вертолетов <nobr>Ка-226</nobr> и <nobr>Ми-171</nobr>
  • Фото: russianhelicopters.aero

    • Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) планирует в ходе выставки Dubai Airshow 2017 подписать крупный контракт с индийской компанией на поставку вертолетов.

    О планах на подписание контракта с индийской стороной сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

    Андрей Богинский, глава холдинга «Вертолеты России»: «Ожидаем, что к концу текущего — началу следующего года наше совместное предприятие по производству Ка-226 выйдет на контракт с Минобороны Индии».

    Богинский также отметил, что в ходе выставки Dubai Airshow 2017 будет подписан контракт на поставку Индии вертолетов Ми-171.

    О том, что Индия начнет производить на своей территории российские вертолеты Ми-171 и К-226, говорили еще в 2014 году в ходе визита главы российского государства Владимира Путина в Индию.

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