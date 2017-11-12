Россия и Индия подпишут контракт на поставку вертолетов Ка-226 и Ми-171

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) планирует в ходе выставки Dubai Airshow 2017 подписать крупный контракт с индийской компанией на поставку вертолетов.
О планах на подписание контракта с индийской стороной сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Андрей Богинский, глава холдинга «Вертолеты России»: «Ожидаем, что к концу текущего — началу следующего года наше совместное предприятие по производству Ка-226 выйдет на контракт с Минобороны Индии».
Богинский также отметил, что в ходе выставки Dubai Airshow 2017 будет подписан контракт на поставку Индии вертолетов Ми-171.
О том, что Индия начнет производить на своей территории российские вертолеты Ми-171 и К-226, говорили еще в 2014 году в ходе визита главы российского государства Владимира Путина в Индию.
Андрей Богинский, глава холдинга «Вертолеты России»: «Ожидаем, что к концу текущего — началу следующего года наше совместное предприятие по производству Ка-226 выйдет на контракт с Минобороны Индии».
Богинский также отметил, что в ходе выставки Dubai Airshow 2017 будет подписан контракт на поставку Индии вертолетов Ми-171.
О том, что Индия начнет производить на своей территории российские вертолеты Ми-171 и К-226, говорили еще в 2014 году в ходе визита главы российского государства Владимира Путина в Индию.
Комментарии