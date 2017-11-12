В Сочи завершается чемпионат мира по спортивному и боевому самбо

Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо в Сочи подходит к концу. Впервые в соревнованиях принимают участие спортсмены из 93 стран. Это рекордная цифра для мировых первенств в этом виде единоборств.

28 единоборства

Сочи

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Сборная России на турнире представлена сильнейшими самбистами. Победитель общекомандного первенства впервые будет определяться не по количеству баллов, как раньше, а по олимпийской системе, то есть по количеству золотых наград, а их в копилке нашей команды после двух дней первенства уже 10.



Пока российские спортсмены — лидеры чемпионата. Во второй соревновательный день наши спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.