Чудо техники
ТВ-Эфир
Чудо техники

    Трамп пожаловался в Twitter на оскорбление со стороны Ким Чен Ына

    1 комментарий
    Трамп пожаловался в Twitter на оскорбление со стороны Ким Чен Ына

    Трамп пожаловался в Twitter на оскорбление со стороны Ким Чен Ына

    Трамп пожаловался в Twitter на оскорбление со стороны Ким Чен Ына
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci / Wong Maye-E

    • Президент США Дональд Трамп посетовал на оскорбления в его адрес со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, но допустил, что когда-нибудь они смогут подружиться.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что тоже мог бы оскорблять лидера Ким Чен Ына публично — например, назвать его «маленьким и толстым», — но никогда не станет этого делать. Следом президент США саркастически отметил, что надеется когда-нибудь подружиться с северокорейским лидером.

    Дональд Трамп, президент США: «Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя „старым“, хотя я никогда бы не обозвал его „маленьким и толстым“? Ну что ж, я очень стараюсь подружиться с ним, может быть, когда-нибудь это получится!»




    В сентябре Трамп в телефонном разговоре с корейским лидером Мун Чжэ Ином назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». В ответ на заявление Трампа о возможном полном уничтожении КНДР северокорейский лидер пообещал принять жесткие меры против Америки и назвал президента США «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнем». Также Ким Чен Ын называл Трампа «психопатом».

    Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась после того, как Пхеньян активизировал ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты, а в конце августа и сентябре запустила 2 ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании водородного боезаряда. После этого Совбез ООН ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru