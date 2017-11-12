Трамп пожаловался в Twitter на оскорбление со стороны Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп посетовал на оскорбления в его адрес со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, но допустил, что
когда-нибудь они смогут подружиться.
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что тоже мог бы оскорблять лидера Ким Чен Ына публично — например, назвать его «маленьким и толстым», — но никогда не станет этого делать. Следом президент США саркастически отметил, что надеется когда-нибудь подружиться с северокорейским лидером.
Дональд Трамп, президент США: «Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя „старым“, хотя я никогда бы не обозвал его „маленьким и толстым“? Ну что ж, я очень стараюсь подружиться с ним, может быть, когда-нибудь это получится!»
В сентябре Трамп в телефонном разговоре с корейским лидером Мун Чжэ Ином назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». В ответ на заявление Трампа о возможном полном уничтожении КНДР северокорейский лидер пообещал принять жесткие меры против Америки и назвал президента США «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнем». Также Ким Чен Ын называл Трампа «психопатом».
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась после того, как Пхеньян активизировал ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты, а в конце августа и сентябре запустила 2 ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании водородного боезаряда. После этого Совбез ООН ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.
Дональд Трамп, президент США: «Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя „старым“, хотя я никогда бы не обозвал его „маленьким и толстым“? Ну что ж, я очень стараюсь подружиться с ним, может быть, когда-нибудь это получится!»
Why would Kim Jong-un insult me by calling me «old, when I would NEVER call him „short and fat?“» Oh well, I try so hard to be his friend — and maybe someday that will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.
В сентябре Трамп в телефонном разговоре с корейским лидером Мун Чжэ Ином назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». В ответ на заявление Трампа о возможном полном уничтожении КНДР северокорейский лидер пообещал принять жесткие меры против Америки и назвал президента США «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнем». Также Ким Чен Ын называл Трампа «психопатом».
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась после того, как Пхеньян активизировал ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты, а в конце августа и сентябре запустила 2 ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании водородного боезаряда. После этого Совбез ООН ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.
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