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    При пожаре в Анадыре пострадали 7 человек, включая детей

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    • Фото: itsmylife2002 / vk.com
    При пожаре в Анадыре пострадали 7 человек, включая детей

    При пожаре в Анадыре пострадали 7 человек, включая детей

    При пожаре в Анадыре пострадали 7 человек, включая детей
  • Фото: itsmylife2002 / vk.com

    • В Анадыре потушен пожар в жилом многоквартирном доме. Пострадавших доставили в больницу.

    Управление Следственного комитета по Чукотскому автономному округу проводит проверку обстоятельства пожара в жилом доме в Анадыре, в результате которого пострадали 7 человек.

    Сообщение пресс-службы правительства Чукотского автономного округа: «Сегодня утром в квартире одного из домов окружной столицы произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на улице Отке. Пострадали 7 человек, всех оперативно доставили в больницу. 5 человек находятся под наблюдением врачей».

    В МЧС сообщили, что на тушение возгорания потребовалось 50 минут. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи, устанавливающие причины пожара и размер причиненного ущерба.

    Региональные власти пообещали выделить пострадавшим материальную помощь, пишет ТАСС.

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