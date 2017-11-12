При пожаре в Анадыре пострадали 7 человек, включая детей

В Анадыре потушен пожар в жилом многоквартирном доме. Пострадавших доставили в больницу.
Управление Следственного комитета по Чукотскому автономному округу проводит проверку обстоятельства пожара в жилом доме в Анадыре, в результате которого пострадали 7 человек.
Сообщение пресс-службы правительства Чукотского автономного округа: «Сегодня утром в квартире одного из домов окружной столицы произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на улице Отке. Пострадали 7 человек, всех оперативно доставили в больницу. 5 человек находятся под наблюдением врачей».
В МЧС сообщили, что на тушение возгорания потребовалось 50 минут. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи, устанавливающие причины пожара и размер причиненного ущерба.
Региональные власти пообещали выделить пострадавшим материальную помощь, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы правительства Чукотского автономного округа: «Сегодня утром в квартире одного из домов окружной столицы произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на улице Отке. Пострадали 7 человек, всех оперативно доставили в больницу. 5 человек находятся под наблюдением врачей».
В МЧС сообщили, что на тушение возгорания потребовалось 50 минут. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи, устанавливающие причины пожара и размер причиненного ущерба.
Региональные власти пообещали выделить пострадавшим материальную помощь, пишет ТАСС.
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