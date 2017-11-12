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    «Это было бы здорово»: Трамп заявил о желании подружиться с Ким Чен Ыном

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    «Это было бы здорово»: Трамп заявил о желании подружиться с Ким Чен Ыном

    «Это было бы здорово»: Трамп заявил о желании подружиться с Ким Чен Ыном

    «Это было бы здорово»: Трамп заявил о желании подружиться с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем сможет подружиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, и при этом отметил, что сейчас все сознательные страны должны противостоять исходящей от Северной Корее угрозе.

    По словам хозяина Белого дома, Вашингтон хочет мира и стабильности, а не войны или хаоса.

    Дональд Трамп, президент США: «Все сознательные страны должны сейчас предпринять действия для того, чтобы северокорейский режим-изгой прекратил угрожать миру невообразимыми людскими жертвами. Безопасность — наша цель. Мы хотим мира, а не провокаций, стабильности, а не озабоченности, мира, а не войны».

    Трамп пообещал, что поднимет северокорейский вопрос в Маниле на встрече АСЕАН — США, а также на Восточноазиатском саммите (ВАС), который состоится 12–14 ноября. Также глава Белого дома объяснил свои слова о возможной дружбе с Ким Чен Ыном.

    Дональд Трамп: «В жизни случаются и странные вещи. Это определенно возможно, это было бы хорошо для КНДР и всего мира. Я не знаю, случится ли это, но это было бы здорово».

    Ранее американский президент в Twitter написал о том, что между ним и Ким Чен Ыном могут установиться дружеские отношения, несмотря на оскорбления, который позволял себе северокорейский лидер.




    В сентябре Трамп в телефонном разговоре с корейским лидером Мун Чжэ Ином назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Позже помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер объяснил, что Трамп так называет главу КНДР, потому что Пхеньян устраивает ракетные испытания, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Трампа о возможном полном уничтожении КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры против Америки и назвал президента США «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнем».

    Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась после того, как Пхеньян активизировал ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты, а в конце августа и сентябре запустила 2 ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании водородного боезаряда. После этого Совбез ООН ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.

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