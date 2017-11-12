Дождливо и пасмурно: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

В последний день недели жителей Москвы и Подмосковья ждет дождливая погода.

Сообщение пресс-службы Росгидромета: В Воскресенье в Московском регионе будет

облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве составит 4–6 градусов, по области — от 2 до 7 градусов. Ветер южный, 6–11 метров в секунду.



Синоптики сообщили, что уже в первый рабочий день будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке Московской области осадки: дождь и снег. В столице температура будет от 1 до 3 градусов выше нуля. По области от минус 2 до плюс 3 градусов.



Днем местами небольшие осадки, в столице воздух прогреется до 3–5 градусов, в Подмосковье будет ноля до 5 градусов тепла. Ветер южной четверти, 5–10 метров в секунду, цитирует ТАСС.

