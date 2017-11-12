СМИ: консерваторы хотят отправить Мэй в отставку из-за разногласий по Brexit

Депутаты Консервативной партии намерены запустить перевыборы лидера партии
из-за затянувшихся переговоров о Brexit.
Как пишет The Sunday Times, подписать письмо о недоверии своему лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй намерены уже 40 депутатов британской Палаты общин от Консервативной партии. Для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту премьер-министра королевства достаточно набрать еще 8 голосов.
В статье говорится, что законодатели недовольны затягиванием Мэй переговоров о Brexit и отсутствием четкой позиции по принципиальным вопросам, связанных с выходом страны из Евросоюза. По сведениям журналистов, некоторые британские министры также готовы присоединиться к «заговорщикам».
Издание ссылается на представителей Еврокомиссии, которые выразили опасения, что нестабильность в среде британских консерваторов может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени выхода королевства из Евросоюза. До этого было известно, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — спустя 2 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.
В статье говорится, что законодатели недовольны затягиванием Мэй переговоров о Brexit и отсутствием четкой позиции по принципиальным вопросам, связанных с выходом страны из Евросоюза. По сведениям журналистов, некоторые британские министры также готовы присоединиться к «заговорщикам».
Издание ссылается на представителей Еврокомиссии, которые выразили опасения, что нестабильность в среде британских консерваторов может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени выхода королевства из Евросоюза. До этого было известно, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — спустя 2 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.
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