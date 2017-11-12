Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    СМИ: консерваторы хотят отправить Мэй в отставку из-за разногласий по Brexit

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Francois Lenoir
    СМИ: консерваторы хотят отправить Мэй в отставку <nobr>из-за</nobr> разногласий по Brexit

    СМИ: консерваторы хотят отправить Мэй в отставку из-за разногласий по Brexit

    СМИ: консерваторы хотят отправить Мэй в отставку <nobr>из-за</nobr> разногласий по Brexit
  • Фото: Reuters © 2017, Francois Lenoir

    • Депутаты Консервативной партии намерены запустить перевыборы лидера партии из-за затянувшихся переговоров о Brexit.

    Как пишет The Sunday Times, подписать письмо о недоверии своему лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй намерены уже 40 депутатов британской Палаты общин от Консервативной партии. Для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту премьер-министра королевства достаточно набрать еще 8 голосов.

    В статье говорится, что законодатели недовольны затягиванием Мэй переговоров о Brexit и отсутствием четкой позиции по принципиальным вопросам, связанных с выходом страны из Евросоюза. По сведениям журналистов, некоторые британские министры также готовы присоединиться к «заговорщикам».

    Издание ссылается на представителей Еврокомиссии, которые выразили опасения, что нестабильность в среде британских консерваторов может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.

    Ранее сообщалось, что правительство Великобритании внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени выхода королевства из Евросоюза. До этого было известно, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — спустя 2 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

    Новости по теме

    Великобритания выходит из ЕС

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru