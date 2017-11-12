Шестимесячному Кристиану нужны деньги на срочную операцию в Германии

Семье Орловых из Тульской области срочно нужны деньги для лечения сына Кристиана. У мальчика тяжелый врожденный порок сердца. В свои полгода он уже перенес две операции, но для полного выздоровления нужна еще одна, причем очень сложная. Немецкие врачи готовы ее провести и выходить ребенка, но на лечение в Германии необходимо найти 2 миллиона 700 тысяч рублей, которых у родителей мальчика нет.

У мальчика необычное имя в сочетании с фамилией — Кристиан Орлов. Родители долго выбирали. Звучит немного сказочно звучит.



Татьяна Орлова: «Домашнее имя — Крюня, Крюша. А так — Кристиан. Почти как Андерсон. А крестили мы его как Христофора, это производное имя».



У Кристиана нет одного желудочка. У всех обычных людей сердце состоит из четырех частей — двух предсердий и двух желудочков. У него второй не развился, венозная кровь смешивается с артериальной, сердце неправильно работает. Жить с этим как-то можно, но с возрастом будет хуже и хуже. Организм растет, объем крови, которую надо прокачивать нашему главному мотору, тоже, а он барахлит.



Сергей Тюрин, заведующий кардиологическим отделением ГУЗ Новомосковская городская клиническая больница: «Полосочки движущиеся, сокращающиеся — это клапан. Один клапан. Рядом должен работать второй клапан, должен сжиматься и разжиматься. У него он нерабочий. Убрать это невозможно, но можно сделать так, чтобы ребенок нормально развивался».



Кристиан — ребенок с редким характером. Дети обычно начинают кричать и плакать, если вдруг неожиданно заявляются трое незнакомых с какой-то огромной штукой на плече и врубают свет в глаза, а у него на лице сияет улыбка, взгляд философский.



Татьяна Орлова: «Как говорил врач, когда природа в чем-то обделяет в физическом плане, то в каком-то умственном, нравственном плане она, наоборот, делает человека более богатым. Кто знает, может он великим программистом или музыкантом вырастет».



Кристиан никогда не станет футболистом, даже если все необходимые операции и процедуры пройдут хорошо. В свои полгода он уже две операции на сердце перенес. Как выяснил корреспондент НТВ Юрий Кучинский, физические нагрузки мальчику на всю жизнь будут запрещены, но это может быть нормальная, полноценная жизнь. С таким диагнозом люди и детей рожают, и карьеру делают, и до старости живут. Чтобы помочь Кристиану, отправьте любую сумму цифрами в СМС на номер 7195. Операторы: МТС, «Мегафон», Теле2, Yota.