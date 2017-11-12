Сумка-тележка, потолочный обогреватель и кошачий наполнитель: испытание чудо-товаров

Специалисты протестировали шестиколесную
cумку-тележку, которой не страшны ступеньки, не сушащий воздух обогреватель на потолке и наполнитель для кошачьего туалета с индикатором здоровья.
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Люди, испытывающие проблемы со спиной, и пенсионеры стараются не таскать такие тяжести на себе, поэтому покупают сумки-тележки. Появились в продаже модели, которые умеют плавно подниматься по ступенькам, не повреждая содержимое. Керамические фигурки в такой сумке не бьются, но если груз тяжелый, поклаже не хватает устойчивости, а с 20-килограммовой коробкой сумка сдалась на первом же лестничном пролете. Каркас оказался не таким надежным, как обещала реклама. Ни о каких заявленных 30 килограммах не может быть и речи, это помощник только для переноски повседневных тяжестей.
Производители потолочных обогревателей заявляют, что их технология позволяет повышать температуру в помещениях равномерно, быстро и безопасно, не иссушая воздух. Устройство размещается на потолке и греет подобно солнцу, испуская инфракрасные лучи и нагревая не атмосферу вокруг себя, как масляный радиатор, а сразу все предметы, на которые этот невидимый свет попадает.
В комнате при плюс 17 градусах и относительной влажности воздуха 41% включили обогреватель и установили терморегулятор на плюс 25 градусов. Потолок нагрелся до 44 градусов в тех местах, где располагается сам нагревательный элемент, и до 37 рядом, а комнату площадью 18–20 квадратных метров нагрел до обещанных 25 градусов за полтора часа. В качестве основного отопления инфракрасные системы специалисты рекомендовать не готовы, но в качестве локального и дополнительного решения — вполне.
Производители японского наполнителя для кошачьих туалетов обещают, что их детище не только впитывает запах и без проблем смывается в унитаз, но и помогает «увидеть тревожные симптомы недомогания питомца». Если с мочой будет что-то не так, белые гранулы станут ярко-розовыми. Одна упаковка, которой хватает в среднем на месяц, стоит около 900 рублей. Содержимое пачки проверили в химической лаборатории компании, которая производит реагенты для анализов.
Врачи взяли образцы мочи у кошек, страдающих сахарным диабетом, воспалением почек питомцев и мочекаменной болезнью, и вылили в наполнитель. Специфического изменения цвета, которое обещал производитель, не произошло. Никакой диагностической функции наполнитель не имеет.
Химики попытались выяснить, есть ли вообще в составе какое-то вещество, способное стать индикатором хотя бы резких изменений кислотности мочи или содержания сахара. Но ничего так и не нашлось, зато с удобством использования все в порядке, производитель не обманул. Как выяснила программа «Чудо техники», если следовать инструкции и смывать небольшими порциями, то материал действительно растворяется в воде, следовательно, для канализации не опасен.
Производители потолочных обогревателей заявляют, что их технология позволяет повышать температуру в помещениях равномерно, быстро и безопасно, не иссушая воздух. Устройство размещается на потолке и греет подобно солнцу, испуская инфракрасные лучи и нагревая не атмосферу вокруг себя, как масляный радиатор, а сразу все предметы, на которые этот невидимый свет попадает.
В комнате при плюс 17 градусах и относительной влажности воздуха 41% включили обогреватель и установили терморегулятор на плюс 25 градусов. Потолок нагрелся до 44 градусов в тех местах, где располагается сам нагревательный элемент, и до 37 рядом, а комнату площадью 18–20 квадратных метров нагрел до обещанных 25 градусов за полтора часа. В качестве основного отопления инфракрасные системы специалисты рекомендовать не готовы, но в качестве локального и дополнительного решения — вполне.
Производители японского наполнителя для кошачьих туалетов обещают, что их детище не только впитывает запах и без проблем смывается в унитаз, но и помогает «увидеть тревожные симптомы недомогания питомца». Если с мочой будет что-то не так, белые гранулы станут ярко-розовыми. Одна упаковка, которой хватает в среднем на месяц, стоит около 900 рублей. Содержимое пачки проверили в химической лаборатории компании, которая производит реагенты для анализов.
Врачи взяли образцы мочи у кошек, страдающих сахарным диабетом, воспалением почек питомцев и мочекаменной болезнью, и вылили в наполнитель. Специфического изменения цвета, которое обещал производитель, не произошло. Никакой диагностической функции наполнитель не имеет.
Химики попытались выяснить, есть ли вообще в составе какое-то вещество, способное стать индикатором хотя бы резких изменений кислотности мочи или содержания сахара. Но ничего так и не нашлось, зато с удобством использования все в порядке, производитель не обманул. Как выяснила программа «Чудо техники», если следовать инструкции и смывать небольшими порциями, то материал действительно растворяется в воде, следовательно, для канализации не опасен.
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