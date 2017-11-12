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За спичками

    В Аргентине самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном

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    • Фото: @jqn2 / twitter.com
    В Аргентине самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном

    В Аргентине самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном

    В Аргентине самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном
  • Фото: @jqn2 / twitter.com

    • В Аргентине разыскивают владельца беспилотного аппарата, направившего дрон на самолет во время посадки.

    Как пишет издание La Nacion, лайнер авиакомпании Aerolineas Argentinas при посадке в международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе столкнулся с беспилотным летательным аппаратом.

    Посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Авиалайнер отправили на полный техосмотр.

    Правоохранители ищут владельца беспилотного летательного аппарата, нарушившего правила, запрещающие запуск дронов вблизи аэропортов.


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