В Аргентине самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном

В Аргентине разыскивают владельца беспилотного аппарата, направившего дрон на самолет во время посадки.
Как пишет издание La Nacion, лайнер авиакомпании Aerolineas Argentinas при посадке в международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе столкнулся с беспилотным летательным аппаратом.
Посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Авиалайнер отправили на полный техосмотр.
Правоохранители ищут владельца беспилотного летательного аппарата, нарушившего правила, запрещающие запуск дронов вблизи аэропортов.
Посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Авиалайнер отправили на полный техосмотр.
Правоохранители ищут владельца беспилотного летательного аппарата, нарушившего правила, запрещающие запуск дронов вблизи аэропортов.
Комментарии