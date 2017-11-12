Финские соцслужбы изъяли дочь у россиянки

Финские правозащитники просят помощи у российских дипломатов и СМИ, чтобы вернуть ребенка к родным.
Финский правозащитник сообщил, что у россиянки изъяли 12-летнюю дочь, которую уже передали в приемную семью.
Йохан Бекман, финский правозащитник: «Елена Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них двое дочерей — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы „шлепнула футболкой“».
Как сообщает ТАСС, комментариев дипломатов и самой Елены Смоленчук пока получить не удалось.
Напомним, это уже далеко не первый случай изъятия детей у российских родителей в Финляндии. В этой стране закон позволяет изымать ребенка из семьи на основании субъективного мнения соцработника. И социальная служба сначала изымает детей из семьи, а уже потом проводит разбирательство, на время которого ребенка помещают в приют или приемную семью. При этом детям запрещают общаться с родителями. Социальные службы утверждают, что это делается на благо детей. В финских ведомствах также утверждают, что изъятие детей проводится «только в экстренных случаях» и «не по национальному признаку». В аналогичную ситуацию в последние годы попадали десятки российских и финско-российских семей.
Йохан Бекман, финский правозащитник: «Елена Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них двое дочерей — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы „шлепнула футболкой“».
Как сообщает ТАСС, комментариев дипломатов и самой Елены Смоленчук пока получить не удалось.
Напомним, это уже далеко не первый случай изъятия детей у российских родителей в Финляндии. В этой стране закон позволяет изымать ребенка из семьи на основании субъективного мнения соцработника. И социальная служба сначала изымает детей из семьи, а уже потом проводит разбирательство, на время которого ребенка помещают в приют или приемную семью. При этом детям запрещают общаться с родителями. Социальные службы утверждают, что это делается на благо детей. В финских ведомствах также утверждают, что изъятие детей проводится «только в экстренных случаях» и «не по национальному признаку». В аналогичную ситуацию в последние годы попадали десятки российских и финско-российских семей.
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