Госдеп: все политические переговоры по Сирии должны вестись в Женеве

Представитель Госдепартамента заявил журналистам, что США не являются частью астанинского процесса, хотя и сохраняют статус наблюдателя и «принципиально поддерживают» его аспекты по деэскалации, включая участие Турции.
Как передает ТАСС со ссылкой высокопоставленного представителя Госдепартамента США, в американском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что все политические дискуссии о сирийском урегулировании должны проходить исключительно в Женеве.
Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что «Башару Асаду нет места в будущем государственном устройстве страны».
Так представитель Госдепа, чье имя не называется, ответил на вопрос прессы о переговорах в Астане по сирийскому урегулированию, начатых по инициативе России, Турции и Ирана.
Представитель Госдепартамента США: «Мы не участвуем в них, присутствуем там как наблюдатели. Целью этих переговоров было создание зон деэскалации, что мы в принципе поддерживаем. Но мы убеждены, что именно Женева должна быть эксклюзивной платформой для политического процесса».
Напомним, накануне лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях саммита АТЭС одобрили совместное заявление по Сирии.
Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что «Башару Асаду нет места в будущем государственном устройстве страны».
Так представитель Госдепа, чье имя не называется, ответил на вопрос прессы о переговорах в Астане по сирийскому урегулированию, начатых по инициативе России, Турции и Ирана.
Представитель Госдепартамента США: «Мы не участвуем в них, присутствуем там как наблюдатели. Целью этих переговоров было создание зон деэскалации, что мы в принципе поддерживаем. Но мы убеждены, что именно Женева должна быть эксклюзивной платформой для политического процесса».
Напомним, накануне лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях саммита АТЭС одобрили совместное заявление по Сирии.
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