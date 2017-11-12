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    Госдеп: все политические переговоры по Сирии должны вестись в Женеве

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    Госдеп: все политические переговоры по Сирии должны вестись в Женеве

    Госдеп: все политические переговоры по Сирии должны вестись в Женеве

    Госдеп: все политические переговоры по Сирии должны вестись в Женеве
  • Фото: Associated Press © 2017, Gabriel Chaim

    • Представитель Госдепартамента заявил журналистам, что США не являются частью астанинского процесса, хотя и сохраняют статус наблюдателя и «принципиально поддерживают» его аспекты по деэскалации, включая участие Турции.

    Как передает ТАСС со ссылкой высокопоставленного представителя Госдепартамента США, в американском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что все политические дискуссии о сирийском урегулировании должны проходить исключительно в Женеве.

    Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что «Башару Асаду нет места в будущем государственном устройстве страны».

    Так представитель Госдепа, чье имя не называется, ответил на вопрос прессы о переговорах в Астане по сирийскому урегулированию, начатых по инициативе России, Турции и Ирана.

    Представитель Госдепартамента США: «Мы не участвуем в них, присутствуем там как наблюдатели. Целью этих переговоров было создание зон деэскалации, что мы в принципе поддерживаем. Но мы убеждены, что именно Женева должна быть эксклюзивной платформой для политического процесса».

    Напомним, накануне лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях саммита АТЭС одобрили совместное заявление по Сирии.

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