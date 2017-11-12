Турчинов заявил, что РФ якобы «перекрашивает» войска и стягивает их к границам Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов разразился очередными странными заявлениями. По его словам, Россия якобы собирается «перекрасить» свою армию под контингент ООН.
В интервью изданию «Украинская правда» глава СНБО заявил, что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, которые собирается «перекрасить» под «голубые каски» ООН.
Турчинов также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои планы».
А в субботу Турчинов заявил, что после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса «любое сотрудничество с Россией будет расцениваться как государственная измена».
Напомним, законопроект РИА Новости. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен на рассмотрение президентом страны Петром Порошенко и пока прошел только первое чтение.
А в пятницу секретарь СНБО заявлял, что наказанием для граждан Украины, которых уличат в «сотрудничестве с Россией», станет расстрел.
Напомним, президент России Владимир Путин одобрил идею о размещении контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению российского лидера, такое развитие ситуации возможно при согласии ДНР и ЛНР, и при условии отвода войск от линии соприкосновения, как это и предусмотрено минскими соглашениями. В комментариях Путин также допустил вероятность размещения «голубых касок» и на других территориях Донбасса для защиты сотрудников ОБСЕ. В начале ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон предложил Киеву попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы, которую в США сочли «интересной».
Турчинов также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои планы».
А в субботу Турчинов заявил, что после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса «любое сотрудничество с Россией будет расцениваться как государственная измена».
Напомним, законопроект РИА Новости. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен на рассмотрение президентом страны Петром Порошенко и пока прошел только первое чтение.
А в пятницу секретарь СНБО заявлял, что наказанием для граждан Украины, которых уличат в «сотрудничестве с Россией», станет расстрел.
Напомним, президент России Владимир Путин одобрил идею о размещении контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению российского лидера, такое развитие ситуации возможно при согласии ДНР и ЛНР, и при условии отвода войск от линии соприкосновения, как это и предусмотрено минскими соглашениями. В комментариях Путин также допустил вероятность размещения «голубых касок» и на других территориях Донбасса для защиты сотрудников ОБСЕ. В начале ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон предложил Киеву попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы, которую в США сочли «интересной».
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