Футбольные фанаты устроили побоище в Брюсселе

В столице Бельгии выходцы из Марокко устроили беспорядки после победы футбольной сборной Марокко над командой
Кот-д’Ивуара.
Как сообщают бельгийские СМИ, сотни футбольных фанатов устроили шествие по центральным улицам Брюсселя победы сборной Марокко над командой Кот-д’Ивуара. Не менее 300 человек двинулись к зданию Брюссельской биржи, громя по пути установленные к Рождеству палатки и поджигая автомобили.
Для разгона фанатов полиция применила слезоточивый газ и водометы. О задержаниях не сообщается.
Французские СМИ пишут, что после завершения футбольного матча, прошедшего в Кот-д’Ивуаре, на улицы Парижа тоже вышли сотни марокканских фанатов. Но в столице Франции празднование обошлось без беспорядков.
Напомним, в субботу сборная Марокко в гостевом матче одержала победу над командой Кот-д’Ивуара со счетом 2:0 и тем самым, впервые с 1998 года, пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2018 году в России.
Для разгона фанатов полиция применила слезоточивый газ и водометы. О задержаниях не сообщается.
Французские СМИ пишут, что после завершения футбольного матча, прошедшего в Кот-д’Ивуаре, на улицы Парижа тоже вышли сотни марокканских фанатов. Но в столице Франции празднование обошлось без беспорядков.
Напомним, в субботу сборная Марокко в гостевом матче одержала победу над командой Кот-д’Ивуара со счетом 2:0 и тем самым, впервые с 1998 года, пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2018 году в России.
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