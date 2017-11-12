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Мы и наука. Наука и мы

    Футбольные фанаты устроили побоище в Брюсселе

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    • Фото: @Youssef_Kobo / twitter.com
    Футбольные фанаты устроили побоище в Брюсселе

    Футбольные фанаты устроили побоище в Брюсселе

    Футбольные фанаты устроили побоище в Брюсселе
  • Фото: @Youssef_Kobo / twitter.com

    • В столице Бельгии выходцы из Марокко устроили беспорядки после победы футбольной сборной Марокко над командой Кот-д’Ивуара.

    Как сообщают бельгийские СМИ, сотни футбольных фанатов устроили шествие по центральным улицам Брюсселя победы сборной Марокко над командой Кот-д’Ивуара. Не менее 300 человек двинулись к зданию Брюссельской биржи, громя по пути установленные к Рождеству палатки и поджигая автомобили.

    Для разгона фанатов полиция применила слезоточивый газ и водометы. О задержаниях не сообщается.

    Французские СМИ пишут, что после завершения футбольного матча, прошедшего в Кот-д’Ивуаре, на улицы Парижа тоже вышли сотни марокканских фанатов. Но в столице Франции празднование обошлось без беспорядков.

    Напомним, в субботу сборная Марокко в гостевом матче одержала победу над командой Кот-д’Ивуара со счетом 2:0 и тем самым, впервые с 1998 года, пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2018 году в России.

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