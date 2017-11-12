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Мы и наука. Наука и мы

    В Мексике пассажиры катафалка погибли при столкновении с автобусом

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    • Фото: @El_Universal_Mx / twitter.com
    В Мексике пассажиры катафалка погибли при столкновении с автобусом

    В Мексике пассажиры катафалка погибли при столкновении с автобусом

    В Мексике пассажиры катафалка погибли при столкновении с автобусом
  • Фото: @El_Universal_Mx / twitter.com

    • На севере Мексики перевозивший покойника катафалк столкнулся на трассе с пассажирским автобусом. Пассажиры катафалка и водитель автобуса погибли.

    Как пишет газета El Universal, авария произошла в мексиканском штате Сакатекас, на севере Мексики.

    В перевозившем тело умершего человека катафалке находились двое мужчин и две женщины. После того, как принадлежавший похоронной компании транспорт на трассе столкнулся с пассажирским автобусом, все пассажиры катафалка погибли.

    В результате аварии также скончались водитель и один из пассажиров автобуса, а еще 4 человека доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Полиция ведет расследование причин ДТП.

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