В Барселоне сотни тысяч митингующих потребовали освобождения задержанных политиков

По данным полиции Барселоны, в акции протеста в столице Каталонии приняли участие более 750 тысяч человек.
Испанский телеканал La Sexta вел прямую трансляцию акции протеста в Барселоне, где на улицы вышли около 750 тысяч человек, требующих освободить политиков, задержанных по обвинениям, связанным с провозглашением независимости Каталонии.
Акция протеста началась с марша по улицам Барселоны. Шестиве разделилось на несколько колонн, возглавляемых родственниками задержанных и представителями различных партий Каталонии. В их числе активисты партии Podemos — En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но при этом поддерживает право региона на проведение референдум о независимости. В руках у митингующих были эстелады — неофициальный флаг независимой Каталонии, различные лозунги, пишет РИА Новости.
Организаторами акции стали общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural, лидеры которых Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны по обвинению в мятеже.
Суд 2 ноября распорядился до рассмотрения дела по существу поместить под стражу без права выхода под залог восьмерых бывших членов правительства Каталонии, включая бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Выданы ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. А 9 ноября суд постановил заключить под стражу спикера каталонского парламента Карме Форкадель, с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро. 10 ноября партия «Каталонская национальная ассамблея» внесла за нее залог и Форкадель вышла на свободу. Другие бывшие члены президиума парламента должны внести залог в течение недели.
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить ее парламент, отправить правительство автономии в отставку и назначить выборы. Официальный Мадрид обвинил правительство Каталонии в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств.
Акция протеста началась с марша по улицам Барселоны. Шестиве разделилось на несколько колонн, возглавляемых родственниками задержанных и представителями различных партий Каталонии. В их числе активисты партии Podemos — En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но при этом поддерживает право региона на проведение референдум о независимости. В руках у митингующих были эстелады — неофициальный флаг независимой Каталонии, различные лозунги, пишет РИА Новости.
Организаторами акции стали общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural, лидеры которых Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны по обвинению в мятеже.
Суд 2 ноября распорядился до рассмотрения дела по существу поместить под стражу без права выхода под залог восьмерых бывших членов правительства Каталонии, включая бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Выданы ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. А 9 ноября суд постановил заключить под стражу спикера каталонского парламента Карме Форкадель, с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро. 10 ноября партия «Каталонская национальная ассамблея» внесла за нее залог и Форкадель вышла на свободу. Другие бывшие члены президиума парламента должны внести залог в течение недели.
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить ее парламент, отправить правительство автономии в отставку и назначить выборы. Официальный Мадрид обвинил правительство Каталонии в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств.
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