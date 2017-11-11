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    Последнее видео погибшего бейсджампера Валерия Розова. Непал, альпинизм, смерть, спорт, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоследнее видео погибшего бейсджампера Валерия Розова

    Последнее видео погибшего бейсджампера Валерия Розова

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    Последнее видео погибшего бейсджампера Валерия Розова

    Последнее видео погибшего бейсджампера Валерия Розова

    Последнее видео погибшего бейсджампера Валерия Розова

      За месяц до гибели российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов опубликовал в Интернете видео своего последнего полета.

      Видео было снято в Альпах. На своей странице «ВКонтакте» Розов опубликовал его в начале октября и рассказал, что совершил прыжок с горы О-де-Кри недалеко от города Шамони.

      Ранее стало известно, что альпинист и бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале. Он скончался после очередного затяжного прыжка с горы Ама-Даблам в Гималаях. Спортсмену было 52 года.

      смотретьРоссийский экстремал установил новый мировой рекорд в бейсджампинге
      Российский экстремал установил новый мировой рекорд в бейсджампинге
      Розов не раз устанавливал рекорды в бейсджампинге: так, в октябре прошлого года он прыгнул с гималайской вершины Чо-Ойю, которая находится на высоте 7700 метров над уровнем моря. Свободный полет длился 90 секунд, после чего спорстмен с помощью специального костюма-крыла спланировал на ледник. Перед этим Розов самостоятельно поднялся на гору, восхождение длилось три недели. Предыдущий рекорд был также установлен Розовым: в 2013 году он совершил прыжок с Эвереста.

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