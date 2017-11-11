Альпинист и бейсджампер Валерий Розов погиб в Гималаях

Известный российский
спортсмен-экстремал Валерий Розов скончался после очередного прыжка в Гималаях.
О смерти спортсмена сообщила его семья. Родственник Розова уточнил, что экстремал скончался после прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях, сообщает «Лента.Ру». Розову было 52 года.
В октябре прошлого года Розов установил новый мировой рекорд в бейсджампинге: он прыгнул с гималайской вершины Чо-Ойю, которая находится на высоте 7700 метров над уровнем моря. Свободный полет длился 90 секунд, после чего спорстмен с помощью специального костюма-крыла спланировал на ледник. Перед этим Розов самостоятельно поднялся на гору, восхождение длилось три недели. Предыдущий рекорд был также установлен Розовым: в 2013 году он совершил прыжок с Эвереста.
В октябре прошлого года Розов установил новый мировой рекорд в бейсджампинге: он прыгнул с гималайской вершины Чо-Ойю, которая находится на высоте 7700 метров над уровнем моря. Свободный полет длился 90 секунд, после чего спорстмен с помощью специального костюма-крыла спланировал на ледник. Перед этим Розов самостоятельно поднялся на гору, восхождение длилось три недели. Предыдущий рекорд был также установлен Розовым: в 2013 году он совершил прыжок с Эвереста.
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