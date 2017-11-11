Китайские покупатели потратили $25 млрд на распродаже в День холостяка

Китайский ритейлер Alibaba в День холостяка побил восьмилетний рекорд по продажам.
За сутки крупнейшей в мире онлайн-распродажи, приуроченной ко Дню холостяка, торговая компания Alibaba продала в Китае товаров на рекордные 168,2 млрд юаней, что равняется 25,3 млрд долларов. Это на 39% больше показателей прошлого года и больше, чем все показатели последних восьми лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные компании.
Сообщается, что в пиковые моменты компания фиксировала до 325 тысяч транзакций в секунду. 90% покупок было совершено с мобильных устройств, а первая посылка была доставлена покупателю уже через 12 минут после начала распродажи. Только за первые 3 минуты распродажи покупатели потратили 1,5 млрд долларов.
День холостяка, изначально задуманный с целью помочь одиноким людям найти себе пару, в настоящее время отмечается в Китае грандиозной распродажей. Магазины 11 ноября серьезно снижают цены, а покупатели готовятся к этому заранее и хотят успеть сделать покупки первыми.
Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием всего 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда организаторы хотели привлечь внимание к важности электронной коммерции, но за последние 9 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире. Сумма покупок превышает масштаб американской «черной пятницы» и «киберпонедельника» вместе взятых.
Сообщается, что в пиковые моменты компания фиксировала до 325 тысяч транзакций в секунду. 90% покупок было совершено с мобильных устройств, а первая посылка была доставлена покупателю уже через 12 минут после начала распродажи. Только за первые 3 минуты распродажи покупатели потратили 1,5 млрд долларов.
День холостяка, изначально задуманный с целью помочь одиноким людям найти себе пару, в настоящее время отмечается в Китае грандиозной распродажей. Магазины 11 ноября серьезно снижают цены, а покупатели готовятся к этому заранее и хотят успеть сделать покупки первыми.
Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием всего 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда организаторы хотели привлечь внимание к важности электронной коммерции, но за последние 9 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире. Сумма покупок превышает масштаб американской «черной пятницы» и «киберпонедельника» вместе взятых.
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